Tempting Fortune: Δελεαστικοί πειρασμοί διχάζουν την ομάδα

Η διαδρομή με το λεωφορείο έδωσε ανάσα στους παίκτες του Tempting Fortune στον ΣΚΑΪ, όσον αφορά στην κούρασή τους αλλά όχι και στην πείνα τους.

Οι δελεαστικοί πειρασμοί φαγητού που εμφανίζονται μπροστά τους κάνουν αρκετούς από αυτούς να υποκύψουν, με τον Γιώργο να βρίσκεται πάλι στο στόχαστρο, αφού αναιρεί τα λεγόμενά του.

Το τέλος του ταξιδιού με το λεωφορείο βάζει τους διαγωνιζόμενους σε μία νέα περιοχή, με νέα διαδρομή και νέες καιρικές συνθήκες.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες δίνουν τη θέση τους στη ζέστη και την υγρασία.

Η πεζοπορία έχει δύσκολα ανηφορικά μονοπάτια και η ομάδα δυσκολεύεται να συνεχίσει. Οι μικροτραυματισμοί δε λείπουν και η πείνα μεγαλώνει.

Το γευστικό έπαθλο φαγητού που κερδίζει ένας από όλους δίνει νέα ένταση στις διαφωνίες. Οι τόνοι ανεβαίνουν και η ομάδα χωρίζεται στα δύο με τον Gogo και τη Σταυρούλα να έχουν έντονη αντιπαράθεση.

Το κλίμα στο Tempting Fortune είναι βαρύ, αλλά η ανατροπή έρχεται στο τέλος της ημέρας με το πάτημα ενός κουμπιού…

Πηγή: skai.gr

