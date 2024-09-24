Δούκισσα Νομικού: Επική εμφάνιση στο Παρίσι

Κάτι παραπάνω από 17 χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που η Δούκισσα Νομικού έπαιρνε το στέμμα της ωραιότερης Ελληνίδας στα Καλλιστεία Σταρ Ελλάς μια από τις ελάχιστες νικήτριες του διαγωνισμού ομορφιάς χωρίς κανένα παρατράγουδο. Και πως θα ήταν δυνατόν. Η ομορφιά της ήταν από τότε αυταπόδεικτη.

Αυτό που ίσως δεν περίμενε κανείς τότε είναι το γεγονός ότι η Δούκισσα Νομικού ανήκει σε αυτό το σπάνιο είδος που η ηλικία μόνο του προσθέτει και δεν του αφαιρεί τίποτα.

