Power Of Love: Η αποχώρηση και η μεγάλη σφαγή Μαρίνας-Σωτηρίας

Και θα περίμενε κανείς τουλάχιστον η Σωτηρία με τον Νίκο, που ψηφίστηκαν οι αγαπημένοι του κοινού και πέρασαν απ' ευθείας στον τελικό να ρίξουν λίγο τους τόνους, Αυτό όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει αν κρίνουμε από το τελευταίο επεισόδιο του Power Of Love.

Το παιχνίδι της αγάπης ανάμεσα στη Σωτηρία και τη Μαρίνα (αλλά και τους συντρόφους τους Νίκο και Γιώργο) κάθε άλλο παρά αγάπη δείχνει. Αντιθέτως. Τα δύο ζευγάρια βρίσκονται σε συνεχή αντιπαράθεση. Ο Γιώργος με τη Μαρίνα έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με τη Σωτηρία και τον Νίκο με κάθε αφορμή. Και σε αυτό το επεισόδιο τα κορίτσια "σφάχτηκαν". Σε έναν καυγά που έδειχνε να μην έχει τέλος. Και που ξεκίνησε γιατί η Σωτηρία ρώτησε που είναι η πούδρα της και δήλωσε οτι χάνει πράγματα. Κατηγορώντας την Μαρίνα οτι off camera λέει άλλα και on camera άλλα.

Νωρίτερα και πριν τον τρικούβερτο καυγά είχαν αποχαιρετίσει μία παίκτρια. Την Αλεξάνδρα που ζήτησε η ίδια από τους συμπαίκτες της να την ψηφίσουν και χάρηκε έφυγε.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το Power of Love η Κατερίνα Καραβάτου έκανε από την αρχή του επεισοδίου μία ανακοίνωση που έφερε μεγάλη αναστάτωση… Και ίσως να ήταν και αυτό που δημιούργησε τόσες εντάσεις μεταξύ τους τελικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.