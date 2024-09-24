Survivor: Καταφθάνουν «οι άλλοι»

Εχθές οι παίκτες του Survivor στον στον ΣΚΑΪ έμαθαν για πρώτη φορά την ύπαρξη του Νησιού της Εξορίας και των «Άλλων».

Απόψε ήρθε η ώρα να δουν τους Άλλους από κοντά αλλά και να επιλέξουν ποιοι δύο θα ενταχθούν στις ομάδες τους.

Μπορεί οι Αετοί να μοιράστηκαν την ομελέτα τους με την Εκατερίνα και να την καλωσόρισαν με ενδιαφέρον μαθαίνοντας την εμπειρία της από το Νησί αλλά σήμερα είναι μία άλλη μέρα με δύσκολα αγωνίσματα και απαιτήσεις από την ομάδα της.

Όταν η Χριστιάνα Γρηγοράσκου, η Μαρία Κερασιώτη, ο Μιχάλης Κονδύλας, ο Βλαδίμηρος Σιήκκης και η Μαίρη Πετεινάρη κάνουν την εμφάνισή τους στο χώρο του αγωνίσματος η αναστάτωση που επικρατεί είναι μεγάλη.

Την ώρα της επιλογής θα υπερισχύσουν οι οικογενειακοί δεσμοί ή τα συμφέροντα;

Στο αγώνισμα η απότομη πτώση του Νίνου συνοδεύεται από μία κραυγή πόνου που παγώνει το αίμα όλων…

