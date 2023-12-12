«Ο γάμος του καλύτερου μου φίλου»: Ο Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ λέει ναι σε σίκουελ

Ο Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ (Dermot Mulroney) μιλώντας στο ET στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Anyone But You», εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το ενδεχόμενο να πρωταγωνιστήσει ξανά στο πλευρό της Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts).

«Είμαι μέσα», είπε ο σταρ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ακούω ότι η Τζούλια επιτέλους, ξέρετε, έρχεται στα λογικά της....θα ήθελα πολύ να δουλέψω μαζί της οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας, του μήνα ή του χρόνου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

