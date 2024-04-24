Pepper Secret Nights με το Jameson Irish Whiskey

Τα Pepper Secret Nights είναι μια σειρά απο ακουστικά live, μια exclusive speakeasy εμπειρία για λίγους τυχερούς Peppers.

Ένας μυστικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας.

Ένα καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που γίνεται κρυφό ιρλανδέζικο μπαρ..

Συντονιστείτε στις εκπομπές του Pepper 96.6 και δηλώστε συμμετοχή για να ζήσετε μια βραδιά με ατμόσφαιρα Ιρλανδίας στο κρυμμένο bar του Jameson Irish Whiskey σε κρυφή τοποθεσία στο κέντρο της πόλης.

Pepper Secret Night

Πότε: Πέμπτη 25 Aπριλίου | 22.00

Που: είναι μυστικό. Θα λάβετε οδηγίες στο κινητό σας

Με ποιον: Με τους Polaroid Buffalo Club

Πως: Με πρόσκληση και secret code από τον Pepper 96.6

Μετά το live, θα ακολουθήσει Pepper Dj Set από τον Dj Spector

Jameson Irish Whiskey

Tο πιο δημοφιλές Ιρλανδέζικο ουίσκι στον κόσμο.

Ιρλανδέζικο ουίσκι τριπλής απόσταξης, με χαρακτηριστικά “απαλή γεύση”.

Απολαύστε Υπεύθυνα.