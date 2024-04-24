Λογαριασμός
Pepper Secret Nights με το Jameson Irish Whiskey

O Pepper 96.6 και το Jameson Irish Whiskey παρουσιάζουν τα Pepper Secret Nights. 

pepper secret

Τα Pepper Secret Nights είναι μια σειρά απο ακουστικά live, μια exclusive speakeasy εμπειρία για λίγους τυχερούς Peppers.

  •  Ένας μυστικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας.
  •  Ένα καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που γίνεται κρυφό ιρλανδέζικο μπαρ..

Συντονιστείτε στις εκπομπές του Pepper 96.6 και δηλώστε συμμετοχή για να ζήσετε μια βραδιά με ατμόσφαιρα Ιρλανδίας στο κρυμμένο bar  του Jameson Irish Whiskey σε κρυφή τοποθεσία στο κέντρο της πόλης. 

Pepper Secret Night
Πότε: Πέμπτη 25 Aπριλίου | 22.00 
Που: είναι μυστικό. Θα λάβετε οδηγίες στο κινητό σας
Με ποιον: Με τους Polaroid Buffalo Club 
Πως: Με πρόσκληση και secret code από τον Pepper 96.6

Μετά το live, θα ακολουθήσει Pepper Dj Set από τον Dj Spector

Jameson Irish Whiskey 

Tο πιο δημοφιλές Ιρλανδέζικο ουίσκι στον κόσμο.
Ιρλανδέζικο ουίσκι τριπλής απόσταξης, με χαρακτηριστικά “απαλή γεύση”.

Απολαύστε Υπεύθυνα.

