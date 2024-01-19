Pepper Church Sessions με τον D3lta

Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου καλεσμένος είναι ο D3lta.

Ο Ελληνοβρετανός, τολμηρός singer & songwriter D3lta, μετά την περιοδεία σε Αγγλία και Σκωτία, έρχεται στην Αθήνα για να ξεδιπλώσει την μουσική του ιστορία, σε ένα ατμοσφαιρικό live αποκλειστικά για τους Peppers.

Mε το ολόφρεσκο single του “Happy Out of Love” ένα "absolute banger" σύμφωνα με τους Rev Kate Bottley και Jason Mohammad του BBC Radio 2.

Aπό το set list δε θα λείπουν και πολλά άλλα τραγούδια της δισκογραφίας του, όπως το Strange που έχουμε αγαπήσει, το Hello και το Hey You, αλλά και καινούργια unreleased, τα οποία ο D3lta θεωρεί "την καλύτερη του δουλειά μέχρι σήμερα".

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις από τον Pepper 96.6

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions με απολαυστικά Hendrick’s & Tonic.

Ώρα έναρξης: 20.30

Χορηγοί:

ΔΕΗ

Hendrick’s, το πιο ασυνήθιστο gin. Απολαύστε Υπεύθυνα.

