Παύλος Ντε Γκρες: Προανήγγειλε παρουσίαση του βιβλίου της Μαρί Σαντάλ

Καραούλι έστησε η κάμερα της Super Κατερίνας στον Παύλο Ντε Γκρες που αυτή τη φορά συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ και τον σκύλο τους. Μάλιστα όπως δήλωσε στη ρεπόρτερ της εκπομπής είναι συνέχεια εδώ, οι δημοσιογράφοι απλώς δεν τον εντοπίζουν.

Ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ρωτήθηκε για το βιβλίο της συζύγου του που μόλις κυκλοφόρησε στα Ελληνικά και αφορά τους καλούς τρόπους στο πρωινό.

«Θα είμαστε εδώ το καλοκαίρι, θα γίνει παρουσίαση για το βιβλίο, δεν ξέρουμε ακριβώς τις ημερομηνίες αλλά θα το μάθετε.

Δεν έχουμε αποφασίσει πού θα πάμε διακοπές, αυτά είναι προσωπικά μας αλλά θα μας δείτε εκεί που θα είμαστε.

Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος θα πάει κάποια μέρα Στρατό» ανέφερε για τον μεγάλο του γιο.

Όσο για τη Μαρί Σαντάλ αρκέστηκε να πει ότι χαίρεται που είναι εδώ.

«Πες μου στην Ελλάδα έναν που να τρώει πρωινό με την οικογένεια» ήταν το σχόλιο του Γρηγόρη Γκουντάρα προς την Κατερίνα Παπακωστοπούλου για το βιβλίο της Μαρί Σαντάλ ενώ η Κατερίνα Καινούργιου την έρανε με κομπλιμέντα για το πόσο απλή είναι όταν κυκλοφορεί στους δρόμους του Κολωνακίου σε αντίθεση με άλλες «σταρ».

