«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή: Απόψε στις 22:00, με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Δείτε το trailer

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Οι "Δικέφαλοι" αλλάζουν σελίδα: Οι μεγάλες αλλαγές στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Αναλύουν ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ Στράτος Γιδόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Θέμα: Τι σηματοδοτεί η πρώτη δικαστική απόφαση για τη δολοφονία Λυγγερίδη. Στο studio, ο δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου αστυνομικού, Βασίλης Καπερνάρος.

Ανάλυση: Γιατί η UEFA θέλει λιγότερους ξένους διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απαντά ο καθηγητής διαιτησίας Γιώργος Φασόλης.

Έρευνα: Η ανάκριση για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Αποκαλύπτει η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

