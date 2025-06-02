Ιωάννα Τούνη: Θέλω να πιστεύω ότι ο Πάρης θα εξελιχθεί σε έναν σωστό άντρα, παντελονάτο

Για την αναβολή που πήρε η δίκη για την υπόθεση revenge porn, στις 10 Νοεμβρίου, αλλά και για τον γιο της μίλησε στη Super Kατερίνα η Ιωάννα Τούνη.

«Είναι μια διαδικασία που καλώς ή κακώς έχω να αντιμετωπίσω, οπότε θα κάνω υπομονή, ψυχοφθόρα είναι σίγουρα, από εκεί και πέρα υπομονή, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, ελπίζω όντως να γίνει η δίκη στις 10 Νοεμβρίου. Θα έρθουν και οι μάρτυρες υπεράσπισης μαζί μου».

Ρωτήθηκε μάλιστα για τη Δήμητρα Αλεξάνδρακη, η οποία τη στηρίζει και βρίσκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό της αλλά δεν μπορούσε να είναι στο τελευταίο δικαστήριο μαζί της:

«Με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη μιλήσαμε στο τηλέφωνο, είμαστε πάρα πολύ καλές φίλες, είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι πολύ, εκτιμώ πολύ για την πολύ αγνή καρδιά του, που σπανίζουν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα».

«Θέλω να πιστεύω ότι ο Πάρης θα εξελιχθεί σε έναν σωστό άντρα, παντελονάτο αν θέλεις και πιστεύω ότι αν τα παιδιά πάρουν μόνο αγάπη, μόνο αγάπη θα δίνουν και αυτό εύχομαι» είπε για τον γιο της και τον τρόπο που τον μεγαλώνει.

