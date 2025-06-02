Σπάνια δίνει συνεντεύξεις αλλά αυτή τη φορά μίλησε στο Happy Day η Βανέσα Αδαμοπούλου μετά και την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην συντρόφου της, Ιωάννη Παπαζήση που εξήγησε ότι μένουν σε κοντινά σπίτια για το καλό του γιου τους, Ιάσονα καθώς ασκούν συνεπιμέλεια.

Η τραγουδίστρια και συγγραφέας έκανε ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη όπου με μια φωτογραφία αποκάλυψε τον νέο της σύντροφο. Τι είπε για αυτό;

