Σπάνια δίνει συνεντεύξεις αλλά αυτή τη φορά μίλησε στο Happy Day η Βανέσα Αδαμοπούλου μετά και την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην συντρόφου της, Ιωάννη Παπαζήση που εξήγησε ότι μένουν σε κοντινά σπίτια για το καλό του γιου τους, Ιάσονα καθώς ασκούν συνεπιμέλεια.
Η τραγουδίστρια και συγγραφέας έκανε ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη όπου με μια φωτογραφία αποκάλυψε τον νέο της σύντροφο. Τι είπε για αυτό;
