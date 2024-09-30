Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η θρυλική Πάτι Σμιθ θα τιμηθεί με συναυλία - αφιέρωμα στη Νέα Υόρκη

Στα 77 της χρόνια, εξακολουθεί να ροκάρει και να συγκινεί τους εκατομμύρια θαυμαστές της

Πάτι Σμιθ (Patti Smith)

Στα 77 της χρόνια, η Πάτι Σμιθ (Patti Smith) εξακολουθεί να ροκάρει και να συγκινεί τους εκατομμύρια θαυμαστές της. 

Νωρίτερα φέτος, διασκεύασε το «Summertime Sadness» της Λάνα ντελ Ρέι και πραγματοποίησε περιοδεία στην Ευρώπη ενώ έως τον Νοέμβριο είναι σε περιοδεία στις ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο του 2025, η θρυλική τραγουδοποιός, ποιήτρια και εικαστικός καλλιτέχνης θα τιμηθεί με μία μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία, αφιερωμένη στο έργο της,  στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. 

Τα έσοδα από τη μουσική εκδήλωση με τίτλο «People Have The Power: A Celebration Of Patti Smith» θα διατεθούν για τη μουσική κατάρτιση μη προνομιούχων νέων.

Οι ειδικοί προσκεκλημένοι που θα τραγουδήσουν στη συναυλία δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Σε προηγούμενες συναυλίες έχουν τιμηθεί οι Crosby, Stills & Nash, Πολ Μακάρτνεϊ, Led Zeppelin, Ντέιβιντ Μπόουι, Αρίθα Φράνκλιν και Talking Heads.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: συναυλία Νέα Υόρκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark