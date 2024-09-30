Στα 77 της χρόνια, η Πάτι Σμιθ (Patti Smith) εξακολουθεί να ροκάρει και να συγκινεί τους εκατομμύρια θαυμαστές της.

Νωρίτερα φέτος, διασκεύασε το «Summertime Sadness» της Λάνα ντελ Ρέι και πραγματοποίησε περιοδεία στην Ευρώπη ενώ έως τον Νοέμβριο είναι σε περιοδεία στις ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο του 2025, η θρυλική τραγουδοποιός, ποιήτρια και εικαστικός καλλιτέχνης θα τιμηθεί με μία μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία, αφιερωμένη στο έργο της, στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.

Τα έσοδα από τη μουσική εκδήλωση με τίτλο «People Have The Power: A Celebration Of Patti Smith» θα διατεθούν για τη μουσική κατάρτιση μη προνομιούχων νέων.

Οι ειδικοί προσκεκλημένοι που θα τραγουδήσουν στη συναυλία δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

People Have The Power: A Celebration of Patti Smith

Σε προηγούμενες συναυλίες έχουν τιμηθεί οι Crosby, Stills & Nash, Πολ Μακάρτνεϊ, Led Zeppelin, Ντέιβιντ Μπόουι, Αρίθα Φράνκλιν και Talking Heads.

