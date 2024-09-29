Με νοσταλγική διάθεση ξεκίνησε o τελικός του Power of Love.

Τα ζευγάρια, πρώην και νυν, θυμήθηκαν στιγμές τους μέσα στο παιχνίδι και σχολίασαν το πώς βλέπουν τα πράγματα, τώρα με τη διαύγεια της χρονικής απόστασης με τα γεγονότα. Στα πλαίσια αυτής της αναδρομής η Σοφία μίλησε για τον Δημήτρη με πολύ ευγενικό αλλά και ταυτόχρονα αιχμηρό τρόπο.

«Όσο έκατσα και το σκέφτηκα μετά στις διακοπές μου, θα έκανα παρέα με τον Δημήτρη αλλά οι ζωές μας είναι πολύ διαφορετικές. Έβλεπα και τις γνωριμίες εδώ, άλλο στιλάκι θέλει, δεν είμαι εγώ αυτό. Εμένα η ζωή μου είναι διαφορετική».

Ο Δημήτρης δεν μπορούσε παρά να συμφωνήσει χαμογελώντας αμήχανα, ακούγοντάς να μιλά για τις γυναίκες που συναναστράφηκε μέσα στο παιχνίδι. Η Κατερίνα Καραβάτου δεν άφησε να πέσουν κάτω τα σχόλια, ενώ ο Πελετιέ του είπε ότι μάλλον πάει για «round 2».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.