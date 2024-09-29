Λογαριασμός
Στο BBC χορεύουν Samba το Fuego της Ελένης Φουρέιρα!

Το έχουμε πει πολλές φορές. Η δεύτερη θέση της Ελένης Φουρέιρα στην Eurovision ουσιαστικά είναι πρωτιά

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που εκείνη είναι που ζητάνε οι fans παντού και που έχει κάνει guest σε ημιτελικούς και τελικούς του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision  μετά τη Λισαβόνα και στο Ισραήλ την αμέσως επόμενη χρονιά και στη Σουηδία φέτος. Η Ελένη Φουρέιρα είναι η νικήτρια στις καρδιές όλων και το Fuego μια τεράστια επιτυχία που έμεινε.

Και χθες μια μεγάλη έκπληξη από την Αγγλία και μάλιστα από το δημοφιλέστερο Show του BBC ήρθε να το ξαναφέρει στην επικαιρότητα. 

