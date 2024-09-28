Κλέλια Ανδριολάτου: Σε ρόλο σερβιτόρας σε ελληνοαμερικανική παραγωγή στη Μύκονο

Την πρώτη της συμμετοχή σε ξένη κινηματογραφική παραγωγή απολαμβάνει αυτήν την περίοδο στη Μύκονο η Κλέλια Ανδριολάτου. Και στην ίδια ταινία συμμετέχει και άλλη μια από τις πρωταγωνίστριες του Maestro, η Μαρία Καβογιάννη.

Την αποκάλυψη έκανε με ένα βίντεο από τα γυρίσματα το Mykonos Live Tv δίνοντας και λεπτομέρειες από τις σκηνές και την ταινία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το σενάριο ακολουθεί την ιστορία μιας οικογένειας από την Μύκονο και προβάλλει μεταξύ άλλων τα τρελά πάρτυ και τους ξέφρενους ρυθμούς της το καλοκαίρι.

