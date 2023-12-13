Οι Πανθέοι: Η Νίνα δέχεται να βοηθήσει τον Κίτσο στο παράτολμο σχέδιό του - Δείτε το sneak preview

Η απόγνωση, ο θυμός, οι τύψεις παρασύρουν τους ήρωες σε παράτολμες πράξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Ο Ανδρέας βρίσκει τον Κίτσο στο δωμάτιο της Μάρμως ενώ, παράλληλα, θέλουν να τη δουν ο Ισίδωρος και η Μερόπη. Η Μάρμω ασφυκτιά και δεν θέλει να δει κανέναν. Ο Κίτσος δικαιολογείται στον Ανδρέα με τον τελευταίο να φέρεται αξιοπρεπώς στον ίδιο και τη Μερόπη αλλά ξεσπά άσχημα στον Ισίδωρο…

Τελικά, η Μάρμω παίρνει εξιτήριο και επιστρέφει σπίτι. Ο Ανδρέας και η Σεβαστή προσπαθούν να τη στηρίξουν με κάθε τρόπο, η Μάρμω έχει κουραστεί από όλους και από όλα αλλά προσπαθεί να μην ξεσπάσει…

Δείτε το sneak preview:

Ο Κίτσος συνεχίζει τις απεγνωσμένες προσπάθειες να βρει τρόπο να πλησιάσει τη Μάρμω ώστε να θρηνήσουν μαζί την απώλεια του μωρού τους, που δεν πρόλαβε καν να έρθει στη ζωή. Ζητάει τη βοήθεια της Νίνας, όμως αυτή δεν δείχνει πρόθυμη να το κάνει. Όταν τελικά δέχεται να τον βοηθήσει και πηγαίνει στη Μάρμω, η αντίδραση της τελευταίας δεν είναι η αναμενόμενη…

Η Αλέκα βρίσκει έναν τρόπο να αποφύγει να ταξιδέψει με τον «μνηστήρα» που της έχει φέρει ο πατέρας της, ενώ ο Φάνης προσπαθεί να διαχειριστεί τον πειρασμό που λέγεται «Πέλλα» και που θα διανυκτερεύσει απόψε σπίτι του! Ο Λουκάς κι η Νίνα αποφασίζουν να μην τιμωρήσουν αυστηρά τον Σπύρο, όταν όμως ο Λουκάς μπει στο δωμάτιο του μικρού την ώρα που κοιμάται, θα ανακαλύψει κάτι που θα τον τρομάξει…

Δείτε το trailer:

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.