Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Xmas Edition - Γωγώ Τσαμπά & Άκης Δείξιμος VS Droulias Brothers - Δείτε το trailer

Τα special εορταστικά επεισόδια του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» συνεχίζονται καθημερινά στις 17.30 με χαρούμενη διάθεση, τραγούδι, χορό, κέφι αλλά και μαγειρικές μονομαχίες! Στο σημερινό επεισόδιο, ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τη Γωγώ Τσαμπά, τον Άκη Δείξιμο και τους Droulias Brothers, που έρχονται να αναμετρηθούν στη μαγειρική για καλό σκοπό αλλά και να μας ξεσηκώσουν με τα τραγούδια τους.

Δείτε το trailer:

Πρώτοι στην κουζίνα μπαίνουν οι Droulias Brothers για να μαγειρέψουν «steak με λαχανικά»... Πριν όμως ξεκινήσει η μαγειρική, ο Μάρκος ανοίγει "κόντρα" μαντινάδας με τον Κωνσταντίνο Δρούλια. Στο challenge αυτό θα συμμετάσχει και ο Έκτορας Μποτρίνι ο οποίος θα τους επαναφέρει στην τάξη με... μια δική του μαντινάδα! Θα είναι η μαγειρική τους τόσο καλή όσο και οι μαντινάδες τους;

Η Γωγώ Τσαμπά και ο Άκης Δείξιμος σηκώνουν μανίκια αλλά πριν ξεκινήσουν να μαγειρεύουν «λιγκουίνι με πέστροφα και lime» αρχίζουν το τραγούδι. Ο ξεσηκωτικός ρυθμός των τραγουδιών τους δεν αφήνει σε κανέναν το περιθώριο να κάνει κάτι διαφορετικό πέρα από το να το ρίξει στο χορό. Θα καταφέρει ο Άκης Δείξιμος να μαγειρέψει πέστροφα; Θα μπορέσει η "απλή" συνταγή της Γωγώς Τσαμπά να εντυπωσιάσει τον Έκτορα;

Το έπαθλο των 1.000 ευρώ του σημερινού επεισοδίου θα διατεθεί, μέσω του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.