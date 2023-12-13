«Ο Μονομάχος» Με τον Χρήστο Φερεντίνο στον ΣΚΑΪ: Παιχνίδι για... 4

Ο Νίκος Σαριδάκης από τη θέση 83 είναι ο νέος Μονομάχος στο σημερινό επεισόδιο και έχει κερδίσει μέχρι στιγμής, 1.900 ευρώ.

Δήλωσε συμμετοχή στο απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ για την εμπειρία καθώς και για να διεκδικήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, με σκοπό να τα επενδύσει στο ιατρείο του.

Ο οδοντίατρος από τη Γλυφάδα κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι και σε μόνο μία ερώτηση καταφέρνει να βγάλει εκτός... μάχης 66 αντιπάλους!

Έτσι, το παιχνίδι γίνεται ακόμα πιο εύκολο για τον Νίκο μέχρι που μένει μόνος εναντίον 3 αντιπάλων: τον Θέμη, τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη. Ποιος θα βγει αλώβητος από τη γνωστική μονομαχία;



Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ!

Δηλώστε συμμετοχή

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

#monomaxos

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.