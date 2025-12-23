Η ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» εξακολουθεί να βρίσκεται στη χριστουγεννιάτικη και στολισμένη Ευρώπη και σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 14.40. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ζωντανά από τη Λουκέρνη, η Χρύσα Μπάτου από το Λονδίνο και η Ματίνα Πολυχρόνη από το Μόναχο με ενδιαφέροντα θέματα σε ένα άκρως εορταστικό κλίμα.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συναντά την ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα FC HELLAS στη Ζυρίχη, σε μια περίοδο παύσης των αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω παγετού. Μακριά από τα γήπεδα αλλά κοντά στο πάθος για το ποδόσφαιρο, γνωρίζουμε την ομάδα από μέσα: την ιστορία της, τη δημιουργία της, τις δυσκολίες και τα όνειρά της. Μέσα από τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών, το ρεπορτάζ φωτίζει τη δύναμη της ελληνικής κοινότητας στο εξωτερικό και αποτυπώνει πώς το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να ζει και να εξελίσσεται και εκτός συνόρων.

Το στολισμένο Λονδίνο φοράει τα γιορτινά του και μας χαρίζει εικόνες γεμάτες φως, λάμψη και χριστουγεννιάτικη μαγεία. Από τα εμβληματικά πολυκαταστήματα Harrods και Selfridges, με τις εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες βιτρίνες, μέχρι τους φωταγωγημένους δρόμους της Oxford Street, της Regent Street και της Bond Street, η πόλη μεταμορφώνεται σε ένα ανοιχτό γιορτινό σκηνικό. Σε ένα βίντεο, που αποτυπώνει τη μοναδική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων στο Λονδίνο, εκεί όπου η παράδοση, το εμπόριο και η αστική λάμψη συναντιούνται.

Η Ελλάδα έχει τη δική της γωνιά και στη Ζυρίχη, με ελληνικά μαγαζιά που κρατούν ζωντανές τις γεύσεις και τη νοοτροπία της πατρίδας. Ένα σουβλατζίδικο με αυθεντικές ελληνικές συνταγές, ένα ελληνικό μπαρ γεμάτο μουσική και παρέα, αλλά και ένα ζαχαροπλαστείο που σερβίρει τον αυθεντικό ελληνικό φραπέ, συνθέτουν ένα μικρό ελληνικό οδοιπορικό στην καρδιά της Ελβετίας.

Ένα 24ωρο στο Μόναχο ξεδιπλώνεται μέσα από εικόνες που συνθέτουν τον χαρακτήρα της πόλης: λαϊκές αγορές γεμάτες ζωή και αρώματα, σέρφερ που μετατρέπουν το ποτάμι σε σημείο δράσης και χαλαρές στιγμές στον Αγγλικό Κήπο. Η στολισμένη Marienplatz μεταμορφώνεται σε γιορτινή καρδιά του Μονάχου, με λαμπερά φωτάκια, χριστουγεννιάτικα δέντρα και μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παραμύθι. Ένα ρεπορτάζ που δείχνει πώς το Μόναχο συνδυάζει καθημερινότητα, φύση, πολιτισμό και διεθνή χαρακτήρα μέσα σε μόλις μία ημέρα.

