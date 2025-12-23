Χολτ ΜακΚάλανι: Θα υποδυθεί τον Άτλαντα στη σειρά «Percy Jackson and the Olympians»

Στην τρίτη σεζόν της σειράς «Percy Jackson and the Olympians» τον Τιτάνα Άτλαντα θα υποδυθεί ο Αμερικανός ηθοποιός Χολτ ΜακΚάλανι.

Ο ηθοποιός έχει επιλεγεί για τον ρόλο του θρυλικού Τιτάνα, ο οποίος καταδικάστηκε από τον Δία να κρατά τον Ουρανό μετά τον τελευταίο πόλεμο των Τιτάνων εναντίον των Ολύμπιων Θεών. Στην πλοκή της σειράς ο Άτλας απελευθερώνεται από το βάρος του και επιδιώκει να ηγηθεί των στρατών του Κρόνου σε έναν πόλεμο εκδίκησης.

Ο Άτλας είναι βασικός κακός που θα συνεχίσει να προκαλεί προβλήματα στους κύριους χαρακτήρες σε όλη την υπόλοιπη σειρά. Το Deadline αναφέρει ότι ο ΜακΚάλανι θα εμφανιστεί σε έξι επεισόδια της 3ης σεζόν.

Η τρίτη σεζόν της σειράς της Disney αναμένεται να ακολουθήσει τα γεγονότα του τρίτου μυθιστορήματος της συλλογής πέντε βιβλίων του Ρικ Ρίορνταν «Η Κατάρα του Τιτάνα». Στο βιβλίο, ο Πέρσι πρέπει να σώσει τη θεά Αρτέμιδα και την Άναμπεθ, οι οποίες απάγονται από τον Άτλαντα.

Ο Ντέιβιντ Κοσταμπίλε θα συμμετάσχει επίσης στην τρίτη σεζόν, υποδυόμενος τον δρ. Θορν, αυστηρό διευθυντή στρατιωτικής ακαδημίας που απαιτεί υπακοή από τους μαθητές του. Ο Τζέσι Λ. Μάρτιν θα ενταχθεί στο καστ στον ρόλο του θνητού πατέρα της Άναμπεθ, Φρέντερικ Τσέιζ, έναν μερικές φορές αφηρημένο αλλά πραγματικά λαμπρό στρατιωτικό ιστορικό.

Πηγή: skai.gr

