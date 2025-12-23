Χολτ ΜακΚάλανι: Θα υποδυθεί τον Άτλαντα στη σειρά «Percy Jackson and the Olympians»

Στην τρίτη σεζόν της σειράς «Percy Jackson and the Olympians» τον Τιτάνα Άτλαντα θα υποδυθεί ο Αμερικανός ηθοποιός Χολτ ΜακΚάλανι.
Ο ηθοποιός έχει επιλεγεί για τον ρόλο του θρυλικού Τιτάνα, ο οποίος καταδικάστηκε από τον Δία να κρατά τον Ουρανό μετά τον τελευταίο πόλεμο των Τιτάνων εναντίον των Ολύμπιων Θεών. Στην πλοκή της σειράς ο Άτλας απελευθερώνεται από το βάρος του και επιδιώκει να ηγηθεί των στρατών του Κρόνου σε έναν πόλεμο εκδίκησης.
Ο Άτλας είναι βασικός κακός που θα συνεχίσει να προκαλεί προβλήματα στους κύριους χαρακτήρες σε όλη την υπόλοιπη σειρά. Το Deadline αναφέρει ότι ο ΜακΚάλανι θα εμφανιστεί σε έξι επεισόδια της 3ης σεζόν.
Η τρίτη σεζόν της σειράς της Disney αναμένεται να ακολουθήσει τα γεγονότα του τρίτου μυθιστορήματος της συλλογής πέντε βιβλίων του Ρικ Ρίορνταν «Η Κατάρα του Τιτάνα». Στο βιβλίο, ο Πέρσι πρέπει να σώσει τη θεά Αρτέμιδα και την Άναμπεθ, οι οποίες απάγονται από τον Άτλαντα.
Ο Ντέιβιντ Κοσταμπίλε θα συμμετάσχει επίσης στην τρίτη σεζόν, υποδυόμενος τον δρ. Θορν, αυστηρό διευθυντή στρατιωτικής ακαδημίας που απαιτεί υπακοή από τους μαθητές του. Ο Τζέσι Λ. Μάρτιν θα ενταχθεί στο καστ στον ρόλο του θνητού πατέρα της Άναμπεθ, Φρέντερικ Τσέιζ, έναν μερικές φορές αφηρημένο αλλά πραγματικά λαμπρό στρατιωτικό ιστορικό.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.