Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα Πέμπτη 17 Ιουλίου στις 14.45, ανοίγει πανιά για τη Μήλο. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής επισκέπτονται και βγαίνουν ζωντανά από το νησί με τις ονειρικές παραλίες και τον σπάνιο ορυκτό και φυσικό πλούτο.

Δείτε το trailer:

Στο Κλήμα και στα Μανδράκια, οι ψαράδες ανοίγουν τις πολύχρωμες πόρτες από τα μοναδικά κτίσματα που είναι γνωστά ως «σύρματα». Από καταφύγια για τις βάρκες τους, τα περισσότερα έχουν μετατραπεί σε ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλύματα δίπλα στο κύμα, ενώ άλλα έχουν παραδοθεί στη φθορά του χρόνου.

Η ανεξάντλητη δημιουργικότητα των ντόπιων και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού αποκαλύπτεται στο φεστιβάλ στα Μανδράκια, που γίνεται κάθε καλοκαίρι η ψυχή της Μήλου.

Καταγράφουμε τις αντιδράσεις στην περίφημη παραλία Σαρακήνικο, όπου ξεκίνησαν εργασίες για την ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας. Παρόλο που τα έργα έχουν προσωρινά παγώσει, η οικοδομική άδεια σε μια περιοχή με απολιθώματα εκατομμυρίων ετών εγείρει πολλά ερωτήματα.

Στην Αγγεριά της Μήλου περπατάμε δίπλα στους ειδικούς στο μεγαλύτερο ορυχείο μπεντονίτη στην Ευρώπη. Οι ορυκτοί πλούτοι του νησιού συνεχίζουν να στηρίζουν την οικονομία της Μήλου, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται σύγχρονες πρακτικές αποκατάστασης του φυσικού τοπίου, ώστε η γη να διατηρεί την ομορφιά της.

Ο Παμμηλιακός είναι ο αθλητικός σύλλογος που δίνει στα παιδιά της Μήλου μια σημαντική διέξοδο. Η προσπάθεια από τους εμπλεκόμενους είναι γιγάντια για να αντέξει στον χρόνο, όμως οι δυσκολίες που αφορούν κυρίως τις μετακινήσεις για τους αγώνες είναι πολλές.

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η πειραματική σκηνή της Μήλου αναδεικνύει ταλέντα του νησιού. Μικροί και μεγάλοι ανεβαίνουν στη σκηνή του θεάτρου στον Αδάμαντα σε παραστάσεις που κλέβουν τις εντυπώσεις για την ευρηματικότητα και την πρωτοτυπία τους.

Ένα από τα πιο παραδοσιακά κεράσματα της Μήλου είναι το γλυκό κουφέτο. Βγαίνει από τη ντόπια λευκή κολοκύθα και για την οικογένεια Βήχου είναι μια υπόθεση τριών γενεών.



«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

