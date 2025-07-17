Big Brother: Το «δώρο» της επικοινωνίας, οι υποψηφιότητες και η μεγάλη ανατροπή (Βίντεο)

Ο Γιώργος Αντωνιάδης, ως νέος αρχηγός του σπιτιού, κρατάει στα χέρια του το έπαθλο της επικοινωνίας, το οποίο θέλει να μοιραστεί με τη Nancy Tawby.

Η Θεοφανία Νικολαΐδη έχει στεναχωρηθεί πολύ που έχασε την επικοινωνία. Η Nancy Tawby όμως της επιφυλάσσει μία έκπληξη. Συζητάει με τον Γιώργο Αντωνιάδη και τον ενημερώνει πως θέλει να χαρίσει την επικοινωνία στη Θεοφανία. Εκείνη ακούει έκπληκτη την ανακοίνωσή της και συγκινείται…

Οι συζητήσεις ανάμεσα στον Νίκο Ζαφειράκη και στη Θεοφανία Νικολαΐδη συνεχίζονται και οι δυο τους ανακαλύπτουν πως έχουν πολλά περισσότερα κοινά από ό,τι νόμιζαν.

Η δοκιμασία για τον προϋπολογισμό του σπιτιού απαιτεί από τους συγκάτοικους να εξασκήσουν την αίσθηση της αφής! Στο task room, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, πρέπει ψηλαφώντας να καταλάβουν το περιεχόμενο από τέσσερα κουτιά. Τι κρύβεται όμως μέσα σε αυτά;

Οι συζητήσεις στο σπίτι έχουν πάρει φωτιά. Το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στον τελικό. Καθώς δεν υπάρχει ασυλία, από απόψε όλοι οι συγκάτοικοι θεωρούνται υποψήφιοι προς αποχώρηση, για το live της Κυριακής 20/07!

Εν τω μεταξύ, ο Big Brother έχει ετοιμάσει μία ακόμα μεγάλη ανατροπή για τους συγκάτοικους...

Πηγή: skai.gr

