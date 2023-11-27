Όλοι Μαζί Μπορούμε - Θεατρική Παράσταση: «Τα Φώτα της Πόλης»

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ανοίγει την αυλαία και σας καλεί στo «Θέατρον», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», τις ημερομηνίες:

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου , στις 20:30

, στις 20:30 Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, στις 20:30

για την πολυβραβευμένη παράσταση του Εθνικού Θεατρου "ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ" με μόνο αντίτιμο την ηλεκτρονική προσφορά των 10€.

Τα χρήματα θα διατεθούν για τους σκοπούς του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Για κρατήσεις εισιτηρίων, πατήστε ΕΔΩ

Λίγα λόγια για την παράσταση...

ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

του Τσάρλι Τσάπλιν

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Στίχοι: Σταύρος Σταύρου

Σκηνοθεσία: Αμάλια Μπένετ

Η παράσταση που ενθουσίασε το κοινό και την κριτική επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο «Θέατρον», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Ένας άνεργος περιπλανώμενος, ο Σαρλώ, ερωτεύεται μια τυφλή ανθοπώλισσα και κάνει τα πάντα προκειμένου να εξασφαλίσει τα χρήματα για την εγχείρηση που θα της χαρίσει την όραση. Με κεντρικό άξονα τον ρακένδυτο ήρωα που αγωνίζεται να επιβιώσει στο βίαιο περιβάλλον του ακραίου οικονομικού φιλελευθερισμού, η ταινία-μύθος του αμερικανικού κινηματογράφου παίρνει τη μορφή ενός ιδιότυπου θεατρικού μιούζικαλ που αφηγείται μέσα από τη γλώσσα της μουσικής και του χορού, μια οικουμενική ιστορία αγάπης που ξεπερνά τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια. Η ζωντανή μουσική, το τραγούδι και η ενέργεια των δημιουργών συστρατεύονται, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον ιδιοφυή «μελαγχολικό κλόουν», τον ηρωισμό των απλών ανθρώπων και τις αρχετυπικές αξίες της ζωής.

Με φόντο το οικονομικό Κραχ της Αμερικής, τα Φώτα της πόλης, είναι ταυτόχρονα μια συγκινητική κωμωδία και μια αστική παραβολή που πραγματεύεται την κοινωνική αδικία αλλά και την άδολη αγάπη. Μια ταινία με το ωραιότερο φινάλε στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα έργο-καθρέφτης της τραχιάς μεσοπολεμικής εποχής που αποθεώνει την ασυμβίβαστη ζωή, την ανιδιοτελή προσφορά και τον έρωτα χωρίς όρια.

Ταυτότητα παράστασης

Διασκευή: Αμάλια Μπένετ-Θοδωρής Οικονόμου

Σκηνοθεσία-Χορογραφία: Αμάλια Μπένετ

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Στίχοι: Σταύρος Σταύρου

Σύμβουλος δραματουργίας: Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Ηχητικός σχεδιασμός: Κώστας Μπώκος

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτριας: Κατερίνα Γεβετζή

Βοηθός σκηνογράφου: Σταύρος Μπαλής

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλέγια Παπαγεωργίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Αλίκη Αλεξανδράκη, Στέλλα Αντύπα, Φίλιππος Άνθης, Θοδωρής Βράχας, Κατερίνα Γεβετζή, Σαβίνα Γιαννάτου, Θανάσης Δήμου, Νίκος Ιατρού, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιώργος Κοψιδάς, Έντι Λάμε, Ιωάννα Μπιτούνη, Φίλιππος Μπούρας, Νικόλας Ντούρος, Μίκης Παντελούς, Γιάννης Πρωτόπαππας, Θανάσης Ραφτόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Κωνσταντίνος Σάμαα, Izel Seylani, Φώτης Στρατηγός

Μουσικοί επί σκηνής: Δημήτρης Βεντουράκης, Διονύσης Βερβιτσιώτης, Δημήτρης Χουντής, Παρασκευάς Κίτσος, Ιώ Le Moller

Φωτογράφος παράστασης: Κάρολ Γιάρεκ

Πηγή: skai.gr

