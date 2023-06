Oliver Stone: Η ταινία «John Wick» είναι αδιανόητα αποκρουστική

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Όλιβερ Στόουν, εξέφρασε την άποψή του για το Χόλιγουντ και επέκρινε τις κινηματογραφικές σειρές «John Wick» και «Fast & Furious».

Σε δηλώσεις του στο Variety, ο Στόουν αποκάλυψε ότι παρακολούθησε πρόσφατα την ταινία του Κιάνου Ριβς «John Wick 4» σε μια πτήση και ότι δεν του άρεσε.

«Νομίζω ότι η ταινία είναι αδιανόητα αποκρουστική. Αποκρουστική», σχολίασε. «Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο κόσμος», είπε ο Όλιβερ Στόουν για τους παραγωγούς και τους σκηνοθέτες ταινιών.

«Μπορεί να παρακολουθούσα τη σειρά G.I. Joer όταν ήμουν παιδί. Αλλά ο Ριβς σκοτώνει, τριακόσια, τετρακόσια άτομα στην ταινία του ... Και ως βετεράνος μαχητής, πρέπει να σας πω, ότι κανένας από αυτούς δεν είναι πιστευτός. Καταλαβαίνω ότι είναι ταινία, αλλά έχει γίνει βιντεοπαιχνίδι περισσότερο από ταινία», υποστήριξε.

