Berlinale: Κατηγορείται ότι αποτέλεσε πλατφόρμα αντισημιτικών δηλώσεων

Το κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου, η Berlinale, βρέθηκε χθες Κυριακή στο επίκεντρο αντιπαράθεσης, κατηγορούμενη ότι αποτέλεσε πλατφόρμα αντισημιτικών δηλώσεων από σκηνοθέτες κατά την απονομή των βραβείων το Σάββατο.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στο Βερολίνο και αυτό ισχύει και για τους καλλιτέχνες», κατήγγειλε ο δήμαρχος της πόλης Κάι Βέγκνερ στον λογαριασμό του στο X.

«Αυτό που συνέβη χθες στη Berlinale αποτελεί μια απαράδεκτη σχετικοποίηση», πρόσθεσε ζητώντας από τη διοργανώτρια του φεστιβάλ να λογοδοτήσει και εκτιμώντας ότι «η Χαμάς φέρει την πλήρη ευθύνη για τα βαθιά δεινά στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας».

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από τις δηλώσεις σκηνοθετών το Σάββατο το βράδυ, στη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων, οι οποίοι κατηγόρησαν το Ισραήλ για γενοκτονία λόγω του βομβαρδισμού της Λωρίδας της Γάζας που έχει προκαλέσει σχεδόν 30.000 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Παράλληλα, οι σκηνοθέτες αυτοί δεν αναφέρθηκαν στο ότι η ισραηλινή επιχείρηση ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.160 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μπεν Ράσελ ανέβηκε στη σκηνή της Berlinale φορώντας παλαιστινιακή μαντίλα και κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία, ενώ κρατούσε ένα πανό με τις λέξεις «εκεχειρία τώρα».

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μπεν Ράσελ

Ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ Μπάσελ Άντρα, που κέρδισε βραβείο με την ταινία του “No other land” η οποία παρουσιάζει την εκδίωξη Παλαιστινίων από Εβραίους εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, επίσης κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «σφαγιάζει» τους Παλαιστίνιους και επέκρινε την πώληση όπλων από τη Γερμανία στο Ισραήλ.

«Μου είναι δύσκολο να γιορτάσω όταν δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες μου σκοτώνονται και σφαγιάζονται από το Ισραήλ στη Γάζα», δήλωσε ο Άντρα.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός σκηνοθέτης με έδρα την Ιερουσαλήμ, Γιουβάλ Αμπραχάμ, καταδίκασε από τη σκηνή του φεστιβάλ τις συνθήκες «απαρτχάιντ» υπό τις οποίες αναγκάζονται να ζουν οι Παλαιστίνιοι.

Ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ Μπάσελ Άντρα

Τις ομιλίες τους χειροκρότησαν οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα.

Η Χέλγκε Λιντχ, στέλεχος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), του κόμματος του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, χαρακτήρισε «σοκαριστικό» το γεγονός ότι χειροκροτήθηκαν αυτές οι δηλώσεις.

«Ντρέπομαι που βλέπω στη χώρα μου ανθρώπους σήμερα να χειροκροτούν τις κατηγορίες γενοκτονίας εναντίον του Ισραήλ», δήλωσε μιλώντας στην εφημερίδα Die Welt.

Στέλεχος των Πρασίνων, που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, ο Κονσταντίν φον Νοτς, έκανε λόγο για «ντροπή».

Το κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου χρηματοδοτείται κυρίως από τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία έχει αναγάγει τη μάχη κατά του αντισημιτισμού και την υπεράσπιση του κράτους του Ισραήλ σε βασικές της προτεραιότητες.

Σε ανακοίνωσή της προς το AFP η Berlinale εκτίμησε ότι οι δηλώσεις των σκηνοθετών αποτελούν «προσωπικές απόψεις, ανεξάρτητες» από το φεστιβάλ και δεν αντιπροσωπεύουν «σε καμία περίπτωση» αυτές της Μπερλινάλε. Ωστόσο πρόσθεσε ότι πρέπει «να γίνουν αποδεκτές» καθώς «σέβονται το πλαίσιο του νόμου».

Παράλληλα η διεύθυνση του φεστιβάλ επεσήμανε ότι «κατανοεί την αγανάκτηση» που προκάλεσαν οι δηλώσεις «οι οποίες θεωρήθηκαν υπερβολικά μεροληπτικές».

Τροφοδοτώντας ακόμη περισσότερο την αντιπαράθεση, λογαριασμός του φεστιβάλ στο Instagram, ο “Berlinale.panorama”, ανήρτησε φωτογραφίες και εικόνες με το σύνθημα “Free Palestine from the River to the Sea” («Ελευθερώστε την Παλαιστίνη από τον ποταμό ως τη θάλασσα») και «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα».

Η διεύθυνση της Μπερλινάλε κατήγγειλε ότι ο λογαριασμός αυτός έγινε στόχος «κυβερνοπειρατείας».

«Δημοσιεύθηκαν σχόλια σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τα οποία δεν προέρχονται από το φεστιβάλ και δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του», τόνισε στην ανακοίνωσή του προς το AFP.

«Είναι απαράδεκτο άνθρωποι να χρησιμοποιούν έναν λογαριασμό της Berlinale στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασπείρουν αντισημιτική προπαγάνδα», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι έσβησε τις αναρτήσεις και κινήθηκε νομικά για αυτή «την εγκληματική ενέργεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.