Βρισκόμαστε στη 12η διαγωνιστική εβδομάδα του My Style Rocks και από σήμερα όλα αλλάζουν! Η πρόταση του Στέλιου Κουδουνάρη, έγινε αποδεκτή από την υπόλοιπη επιτροπή και πλέον η κάθε μέρα για τις fashionistas θα έχει και μία νέα δοκιμασία!



Πλησιάζοντας στην τελική ευθεία του διαγωνισμού θα έχουμε και την τελευταία είσοδο μίας νέας διαγωνιζόμενης. Την πρώτη της πασαρέλα θα κάνει σήμερα η Έφη Στεφάνου η οποία έρχεται στο διαγωνισμό έχοντας ως στόχο να εξελιχθεί επαγγελματικά και προσωπικά.

Παράλληλα όμως το My Style Rocks μπαίνει σε εορταστικό κλίμα με τον Στέλιο Κουδουνάρη, τον Δημήτρη Σκουλό και τη Σοφία Χατζηπαντελή να απολαμβάνουν ιδιαίτερα το χριστουγεννιάτικο πλατό!



Τελικά ποια διαγωνιζόμενη «είναι υπεύθυνη» για τις καθημερινές δοκιμασίες; Σήμερα οι fashionistas πρέπει να φέρουν looks που θα φορούσαν σε ένα χριστουγεννιάτικο προορισμό του εξωτερικού.



Η αντίδραση της Ελεάνας στην κριτική που δέχεται προκαλεί εκνευρισμό στην κριτική επιτροπή με τον Δημήτρη Σκουλό να αποχωρεί από το πλατό…

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη νέα διαγωνιζόμενη:

Έφη Στεφάνου

Ηλικία: 23 ετών

Επάγγελμα: Αισθητικός



Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη αισθητική και τα τελευταία δύο χρόνια μετακόμισε στην Αθήνα για να είναι με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Τσοχαταρίδη, πρωταθλητή της πυγμαχίας. Η μόδα της αρέσει από μικρή ηλικία, λατρεύει να πειραματίζεται και δοκιμάζει διάφορα στυλ.

Το στυλ της θα το χαρακτήριζε «street casual». Θεωρεί ότι είναι ευγενικός και ήρεμος άνθρωπος αλλά αν κάποιος την αντιμετωπίσει με ειρωνεία θα αντιδράσει. Θεωρεί πως με την κριτική γινόμαστε καλύτεροι. Στο My Style Rocks έρχεται γιατί πιστεύει ότι θα μάθει πολλά που θα την βοηθήσουν στην επαγγελματική και προσωπική της εξέλιξη.

