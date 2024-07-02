«Οι Πανθέοι»: Ένας εφιάλτης τρομάζει τον Κίτσο - Δείτε το trailer

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

ΕΝΑΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΙΤΣΟ

Σήμερα στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Οι ήρωες θέλουν να μάθουν την αλήθεια, αλλά πόσο έτοιμοι είναι να την ακούσουν και να τη δεχτούν; Κατηγορούν ο ένας τον άλλον και αφήνουν πίσω τους φωτιά και στάχτη στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Ανδρέας ταράζεται όταν μαθαίνει από τη Σοφία πως ο Κίτσος και η Μάρμω είναι μαζί στο μέτωπο. Ένα δυσοίωνο όνειρο τρομάζει τον Κίτσο που αποφασίζει να το κρύψει από τη Μάρμω για να μην την αναστατώσει. Ο Χρυσίνας ομολογεί στον Ισίδωρο πως ήταν ο υπεύθυνος για τον θάνατο του αδελφού της Μιρέλλας. Η παρουσία του Θαλή στο σπίτι του Ανδρέα ταράζει τη Χρυσοστόμη αλλά και την Καλή που τρέμει μην τον συναντήσει. Ο Στάθης επιβεβαιώνει πως η επιστολή που κρατάει η Μαριάννα εναντίον του Φάνη είναι ψεύτικη. Η Θάλεια ανησυχεί για το τραύμα του Στέφανου και καλεί τον Ανδρέα στο Γραμματικό για να τον εξετάσει. Μετά τις υποψίες ότι μπορεί να μολύνθηκε από λύσσα, ο Θωμάς αναγκάζεται, παρά τις αντιρρήσεις του, να επιστρέψει στην Αθήνα. Η Πέλλα φοβάται πως ο Μαρμάρης ετοιμάζεται να τη σκοτώσει ενώ ο Λουκάς προειδοποιεί τη Νίνα να μην ανακατευτεί στην έρευνα για την ανεύρεσή του. Και ενώ στην Αθήνα, η Βέτα δέχεται μια ανεπιθύμητη επίσκεψη από τη Μαριάννα, στο Γραμματικό οι Πανθέοι έρχονται όλοι αντιμέτωποι σε μια συνάντηση που θα ξυπνήσει το τραυματικό παρελθόν της οικογένειας.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Αντώνης Στάμος (Μήτρος), Νίκος Βατικιώτης (Λάμπρος), Τάσος Τσουκάλης (Βρασίδης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

