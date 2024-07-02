Αθηνά Οικονομάκου-Bruno Cerella: Μαζί πια και σε βίντεο!

Kαι η αλήθεια είναι οτι δεν τους πήρε και πολύ καιρό. Ήταν μέσα Ιουνίου περίπου όταν πρωτοακούστηκε πως είναι μαζί η Αθηνά Οικονομάκου με τον Ιταλοαργεντινό πρώην μπασκετμπολίστα Bruno Cerella και μέσα σε 15 μέρες τους είδαμε μαζί με κοινούς φίλους και των δύο και πλέον μόνο τους δυο τους αφού οι φίλες -της Αθηνάς- δηλαδή η Νικόλ Παναγιώτου και η Νατάσα Θεοδωρίδου έφυγαν από το Μιλάνο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Η Αθηνά όμως έμεινε. Και γιατί να μη μείνει; Τώρα πια εξάλλου, όχι μόνο δεν έχει κάτι να κρύψει αλλά προφανώς δεν θέλει κιόλας αφού κάνει repost και τα stories όχι μόνο του Bruno που την ταγκάρει αλλά και τον φίλων του με τους οποίους τρώγανε μαζί σε Ιταλικό εστιατόριο.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.