H Μαρία Σολωμού δεν ανήκει στις celebrities που θέλουν πολυτέλειες για να περάσουν καλά. Αντιθέτως θα λέγαμε.

Περνάει καλύτερα σε πιο free περιβάλλον που δεν την καταπιέζει και μπορεί να είναι ο εαυτός της. Και καλά κάνει αν μας ρωτάτε και δεν καταπιέζεται αφού αν μη τι άλλο στις διακοπές θέλουμε όλοι να χαλαρώνουμε όχι να είμαστε στην τσίτα.

Έτσι ακόμα και στις επιλογές για τις καλοκαιρινές διαδκοπές σπάνια -εως και ποτέ- δεν αράζει σε κοσμικά μέρη και πολυτελή ξενοδοχεία και περνάει πολύ καλύτερα σε ένα χαλαρό πρόγραμμα με σκηνούλα στην παραλία και καλή παρέα.

Αυτό ακριβώς έκανε και σε μίνι απόδραση στα όμορφα Σύβοτα. Σκηνούλα, φουσκωτή κουλούρα - με glitter που ήταν και το μόνο glamour που επέτρεψε- δροσερά coctails και αύθονο πηγαίο γέλιο. Αυτό που φτάνει στα μάτια και δεν κρύβεται.

