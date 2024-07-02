«Bahar-Καινούργια Αρχή»: Η Μπαχάρ μένει αβοήθητη - Δείτε απόσπασμα

BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Η ΜΠΑΧΑΡ ΜΕΝΕΙ ΑΒΟΗΘΗΤΗ

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Όταν κάποιος βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου, όλα τα συναισθήματα παρελαύνουν μπροστά στα μάτια του. Ο φόβος και η χαρά, η απελπισία και η ελπίδα. Αυτά αισθάνεται και η ηρωίδα μας, στο νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Μετά την αδιαθεσία της, η Μπαχάρ μεταφέρεται στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο ειδικός που θα την αναλάβει δεν είναι άλλος από τον μυστηριώδη γιατρό που γνώρισε τυχαία την προηγούμενη μέρα. Δυστυχώς, όμως τα νέα για την Μπαχάρ είναι πολύ δυσάρεστα, καθώς θα χρειαστεί μεταμόσχευση. Συμβατός δότης υπάρχει, ο ίδιος της ο άντρας, ο Τιμούρ. Όμως, με παρότρυνση της μητέρας του, Νεβρά, είναι απρόθυμος να τη βοηθήσει. Τα παιδιά και η μητέρα της Μπαχάρ τον εκλιπαρούν να συμφωνήσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο χρόνος περνά, οι ελπίδες λιγοστεύουν και η Μπαχάρ μένει αβοήθητη…

Δείτε απόσπασμα:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), FüsunDemirel (Γκιουλτσιτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσάγλα), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

