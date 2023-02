Δέκα ταινίες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για... όλους τους τύπους

Ανεξάρτητα από το πώς είναι η ερωτική ζωή, είναι πάντα η κατάλληλη στιγμή για μια ρομαντική ταινία

Τριαντάφυλλα, σοκολάτες σε σχήμα καρδιάς, και ρομαντικά τραγούδια κατακλύζουν βιτρίνες και ... ξεπουλάνε, οι απανταχού ερωτευμένοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να δείξουν τη διάθεσή τους στο άλλο τους μισό.

Σε οποιαδήποτε συναισθηματική κατάσταση κι αν βρίσκεται κάποιος: Ελεύθερος, χωρισμένος, σε σχέση, είναι αδύνατο να ξεφύγει κανείς από την ημέρα των ερωτευμένων.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, ανεξάρτητα από το πώς είναι η ερωτική ζωή, είναι πάντα η κατάλληλη στιγμή για μια ρομαντική ταινία. Ακολουθούν μερικές κλασικές προτάσεις ...ένεκα της ημέρας.

Αν βρίσκεστε «βυθισμένοι» στον έρωτα επιλέξτε το «The notebook» ή τον «Τιτανικό».



Αγάπη χωρίς ανταπόκριση; Βρείτε λίγη αλληλεγγύη με το «The Half of It» ή το «Call Me By Your Name».

Είστε ελεύθεροι και ζείτε την καλύτερη φάση της ζωής σας; Πατήστε το «play» για το «Someone Great» ή το «ημερολόγιο της Bridget Jones».

Αν στέκεστε κόντρα στην υπερβολική εκδήλωση του ρομαντισμού και κινήστε σε πιο «προσγειωμένα» μονοπάτια διαλέξτε το «Palm Springs» ή το «She's Gotta Have It».

Κι αν χωρίσατε πρόσφατα και θέλετε να ξεσπάσετε μη διστάσετε να δείτε το «Eternal Sunshine of Spotless Mind» ή το «Brokeback Mountain».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.