Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ενθουσιασμός για την Οδύσσεια: «Ο Νόλαν θα έκανε περήφανο και τον ίδιο τον Όμηρο», λένε από την παραγωγή

Όσα δήλωσε ο Τζιμ Όρ επικεφαλής διανομής των Universal Studios, στο CinemaCon για την πολυαναμενόμενη μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη  

Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Τζιμ Όρ επικεφαλής διανομής των Universal Studios, που έχουν αναλάβει την παραγωγή της καινούργιας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», παρευρέθηκε στο CinemaCon το βράδυ της περασμένης Τετάρτης 2 Απριλίου, για την προώθηση των νέων ταινιών του στούντιο.

Όπως αναφέρει το Variety, ο Όρ προέβλεψε ότι η «Οδύσσεια» με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον, θα είναι «ένα οραματικό, μοναδικό κινηματογραφικό αριστούργημα για το οποίο ο ίδιος ο Όμηρος θα ήταν πολύ περήφανος».

Το CinemaCon, η ετήσια συνάντηση ιδιοκτητών κινηματογράφων και στούντιο του Χόλιγουντ, φιλοξενείται στο Λας Βέγκας και για δεκαετίες ήταν γνωστή ως National Association of Theatre Owners. Η φετινή διοργάνωση διήρξε από τις 31 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου.

Ωστόσο, η Universal δεν έχει μοιραστεί ακόμη κάποιο οπτικοακουστικό υλικό από την τελευταία ταινία του Νόλαν.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CinemaCon (@cinemacon)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Οδύσσεια Christopher Nolan Ματ Ντέιμον
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark