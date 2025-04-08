Ο Τζιμ Όρ επικεφαλής διανομής των Universal Studios, που έχουν αναλάβει την παραγωγή της καινούργιας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», παρευρέθηκε στο CinemaCon το βράδυ της περασμένης Τετάρτης 2 Απριλίου, για την προώθηση των νέων ταινιών του στούντιο.
Όπως αναφέρει το Variety, ο Όρ προέβλεψε ότι η «Οδύσσεια» με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον, θα είναι «ένα οραματικό, μοναδικό κινηματογραφικό αριστούργημα για το οποίο ο ίδιος ο Όμηρος θα ήταν πολύ περήφανος».
Το CinemaCon, η ετήσια συνάντηση ιδιοκτητών κινηματογράφων και στούντιο του Χόλιγουντ, φιλοξενείται στο Λας Βέγκας και για δεκαετίες ήταν γνωστή ως National Association of Theatre Owners. Η φετινή διοργάνωση διήρξε από τις 31 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου.
Ωστόσο, η Universal δεν έχει μοιραστεί ακόμη κάποιο οπτικοακουστικό υλικό από την τελευταία ταινία του Νόλαν.
