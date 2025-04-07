Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένας θρύλος του αμερικανικού κινηματογράφου, θα βραβευτεί με έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του 78ου Φεστιβάλ Καννών (13-24 Μαΐου), όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

«Νιώθω πολύ δυνατά συναισθήματα για το Φεστιβάλ των Καννών. Ιδίως σήμερα, την ώρα που τόσα πράγματα στον κόσμο μας χωρίζουν, οι Κάννες μας ενώνουν. Είναι σαν να επιστρέφουμε στο σπίτι», σχολίασε ο 81χρονος ηθοποιός, σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Φεστιβάλ.

Δεκατέσσερα χρόνια μετά την ανάληψη της προεδρίας της κριτικής επιτροπής το 2011, ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας του, που σηματοδοτήθηκε από ρόλους οι οποίοι έμειναν στην ιστορία, όπως στη θρυλική συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορσέζε στον «Ταξιτζή», μια ερμηνεία που βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα το 1976.

«Υπάρχουν πρόσωπα που αντικαθιστούν την 7η Τέχνη και ατάκες που σημαδεύουν για πάντα την αγάπη για τον κινηματογράφο», υπογραμμίζεται στο δελτίο Τύπου του Φεστιβάλ, το οποίο χαιρετίζει έναν «μύθο του κινηματογράφου», η ερμηνεία του οποίου «αναδύεται στην αβρότητα ενός χαμόγελου ή στη διάρκεια ενός βλέμματος».

Έχοντας αναδειχθεί στις ταινίες του Μπράιαν Ντε Πάλμα στα τέλη της δεκαετίας του 1960, το όνομα του Ρόμπερτ Ντε Νίρο γράφεται στην ιστορία καθώς θα ενσαρκώσει τον Βίτο Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός 2», έναν ρόλο για τον οποίο τιμήθηκε με το Όσκαρ β΄ανδρικού ρόλου.

«Από τον αλητάκο στο μεγαλομαφιόζο» γράφει ακόμα το Φεστιβάλ. «Ο Ντε Νίρο δεν θα σταματήσει να δανείζει τη φυσική του εξουσία σε πρόσωπα της ιταλο-αμερικανικής μαφίας», εωσότου τα καταστήσει σήμα-κατατεθέν του.

Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το «Οργισμένο Είδωλο», δύο Χρυσοί Φοίνικες (Ταξιτζής και Η Αποστολή), ιδρυτής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου TriBeCa στη Νέα Υόρκη, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο επανεφηύρε τον εαυτό του στην κωμωδία (Γαμπρός της Συμφοράς) ή σε δεύτερους ρόλους πιο σκοτεινούς (Τζόκερ).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

