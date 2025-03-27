Ο Ματ Ντέιμον, αν και 54 ετών, διαθέτει κοιλιακούς… «φέτες» για τις ανάγκες της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο ηθοποιός του «Good Will Hunting», ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε και στη χώρα μας, απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους στα γυρίσματα μιας σκηνής με τη Zendaya, σε μια βραχώδη ακτή στο νησί Favignana.

Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα, Ιταλία, Μαρόκο και Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ηθοποιός, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον ρόλο του Οδυσσέα, εθεάθη χωρίς μπλούζα, αναδεικνύοντας το γυμνασμένο κορμί του.

Ο Ματ Ντέιμον φωτογραφήθηκε να περπατά κατά μήκος της θάλασσας και επίσης στάθηκε δίπλα στον Νόλαν σε ένα σημείο, ενώ ετοιμαζόταν να γυρίσει μια λήψη. Όταν δεν γύριζε σκηνές, ο σταρ φόρεσε ένα μαύρο puffer jacket για να κρατηθεί ζεστός λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Μεταξύ των λήψεων, ο ηθοποιός κάθισε επίσης στην ακτή, καθώς τα μέλη του συνεργείου τοποθετούσαν τις κάμερες για πρόσθετα γυρίσματα.

Τον περασμένο μήνα, ο Ματ Ντέιμον μίλησε στο «The Hollywood Reporter» για τη συμμετοχή του στην ταινία: «Έχω κυριολεκτικά μια οδύσσεια μπροστά μου», δήλωσε ο ηθοποιός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νόλαν δεν σκηνοθετεί μόνο το έργο, αλλά γράφει επίσης το σενάριο και είναι παραγωγός της ταινίας. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης φέρεται, επίσης, να χρησιμοποιεί τη νέα τεχνολογία ταινιών IMAX, όσον αφορά στην παραγωγή της Οδύσσειας. Μαζί με τον Damon και τη Zendaya, άλλοι αστέρες που έχουν επιλεγεί για την ταινία είναι οι Tom Holland, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Anne Hathaway, Charlize Theron και Lupita Nyong'o.

