Μαρίνα Σάττι: Επίσημα στην ομάδα Υποστηρικτών της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

H Μαρίνα Σάττι ανήκει και επίσημα πλέον στην ομάδα Υποστηρικτών της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός.

«Η χαρά και η ευγνωμοσύνη μας είναι απεριόριστη για αυτή τη συνεργασία που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 με το μουσικό βίντεο «Αχ, θάλασσα», τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν για να στηρίξουν παιδιά πρόσφυγες και πυροδότησε ένα υπέροχο κύμα αλληλεγγύης από χιλιάδες κόσμου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της για να υποστηρίξουν με τον τρόπο τους.

H συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας με τη Μαρίνα Σάττι έρχεται σε μια εποχή που σχεδόν 123 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τα σπίτια τους λόγω πολέμων, διωγμών και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, τα κενά και οι δραματικές περικοπές στη χρηματοδότηση του ανθρωπιστικού έργου βάζουν σε κίνδυνο εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο.

Κανένας άνθρωπος δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας. Το πώς θα φερθούμε όμως απέναντι στους πρόσφυγες που αναζητούν ασφάλεια και μια ευκαιρία να ξαναχτίσουν τη ζωή τους αποτελεί επιλογή.

Ευχαριστούμε @marina_satti που βρίσκεσαι στο πλάι των προσφύγων, αφιερώνοντας το ταλέντο και την ενέργειά σου για να μεταδώσεις ένα μήνυμα ελπίδας και ανθρωπιάς. Ελπίζουμε όλοι να καλωσορίσετε αυτήν τη συνεργασία με τον ίδιο ενθουσιασμό!! » ανέφερε η ανακοίνωση.

Όσο για τη Μαρίνα Σάττι έγραψε τα εξής: «Σε ευχαριστώ τόσο πολύ για την εμπιστοσύνη UNHCR Greece. To να δουλεύω μαζί σας γεμίζει την καρδιά μου με γνήσια χαρά. Νιώθω βαθιά χαρούμενη, περήφανη, ενθουσιασμένη και είναι τιμή μου. Ανυπομονώ να δώσω ζωή σε όσα σχεδιάζουμε!».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.