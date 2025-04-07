Βάσω Γουλιελμάκη: Η κόρη της έγινε 21 και εκείνη μετράει τα... κύματα για να την ξαναδεί

Kλασική χαζομαμά είναι η Βάσω Γουλιελμάκη και ας έγινε η κόρη της 21 ετών. Και φαίνεται από τη δημόσια αφιέρωση που της έκανε στο Instagram για τα γενέθλιά της που συνόδευε με βίντεο από στιγμές τους και παιδικές της φωτογραφίες.

Η Μαρίλια είναι η κόρη που απέκτησε από τον γάμο της με τον επίσης ηθοποιο΄ Σωκράτη Αλαφούζο και πλέον ζει στην Καλιφόρνια όπου σπουδάζει. Όπως είναι λογικό λείπει πολύ στη μαμά της που πρέπει να διασχίσει ολόκληρο ωκεανό για να βρεθεί κοντά της.

Η ηθοποιός πρόκειται να την επισκεφτεί σύντομα όπως φαίνεται από τα όσα έγραψε.

«Μετρώ τις μέρες

Μετρώ τις ώρες

Μετρώ τα κύματα

Απ' τη χαρά μου

που θα σε δω.

Έτσι σου τραγουδούσα 21 χρονιά πριν σε γνωρίσω, μέσα στην κοιλίτσα μου, όταν έκανες τις βόλτες σου.

Και τώρα πάλι χιλιόμετρα μακριά μου

Μετρώ τις μέρες

Μετρώ τις ώρες

Μετρώ τα βήματα, να σε βλέπω να γελάς,να σε ακούω να μου λες, μαμά περνάω καλά!

Σ'αγαπω μικρή μου

Χρόνια σου πολλά!».

Πρόσφατα, μιλώντας στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον η Βάσω Γουλιελμάκη μίλησε με πολλή συγκίνηση για τον ξενιτεμό της κόρης της.

«Μου στοίχισε πάρα πολύ που δεν την πήγα εγώ στην Καλιφόρνια, την πήγε ο μπαμπάς της, είδα που έβαλε τα πράγματά της, ελπίζω να μπορέσω να πάω στο πτυχίο της.

Της μιλάω σχεδόν κάθε μέρα, όποτε τη βρίσκω γιατί δεν έχει πολύ χρόνο. Όταν δεν την βρίσκω και είναι εδώ και δεν απαντάει, παίρνω τις φίλες της. Παίρνω μέχρι να το σηκώσει κάποια και να μου τη δώσει. Εννοείται ότι έχω και το τηλέφωνο των φιλενάδων της!

Το πρώτο της ραντεβού ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ πήγα! Εμείς μέναμε στα νότια και η Μαρίλια είχε το πρώτο της ραντεβού στην Κηφισιά και κάποιος έπρεπε να κάνει τον ταξιτζή. Έκανα κύκλους 5 ώρες, τι να κάνω; Ευχαρίστως να πάρω φιλενάδα μου αλλά ποια να ακολουθήσει; Μόνη μου τον έπινα τον καφέ σε όλα τα ραντεβού της Μαρίλιας!» είχε πει.

