My style rocks: Κριτική σε στυλ αλλά και σε συμπεριφορές - Δείτε το trailer

Με την επιστροφή του Δημήτρη Σκουλού στην κριτική επιτροπή και την είσοδο μια νέας fashionista το My Style Rocks φαίνεται πως επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς. Ωστόσο, οι διαγωνιζόμενες εξακολουθούν να φέρονται χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις παροτρύνσεις της επιτροπής για πιο αντικειμενικές βαθμολογίες που δεν θα αδικούν την προσπάθειά τους.

Δείτε το trailer:

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή διορθώνουν τα λάθη στις εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων, θεωρούν όμως χρέος τους να καταδικάζουν ανάρμοστες συμπεριφορές.

Η δεύτερη πασαρέλα της Βασιλειάννας βαθμολογείται πολύ χαμηλά από τις συμπαίκτριές της με τον Δημήτρη Σκουλό να υποστηρίζει την εμφάνισή της καθώς θεωρεί πως αξίζει μεγαλύτερη βαθμολογία. Η διαγωνιζόμενη επηρεάζεται πολύ από τη στάση των συμπαικτριών της κι όταν ξεσπάει σε κλάματα κάποιες από τις συμπαίκτριές της, γελούν! Η στάση τους εξοργίζει τον Δημήτρη Σκουλό …

Πηγή: skai.gr

