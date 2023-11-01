Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Ανδρική υπόθεση η μαγειρική στο σημερινό επεισόδιο - Δείτε το trailer

Ο Μάρκος Σεφερλής μπαίνει καθημερινά στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» αλλά δεν… μαγειρεύει. Όμως, τραγουδάει, χορεύει, διασκεδάζει με τους παίκτες και δοκιμάζει τα πιάτα τους.

Στο σημερινό επεισόδιο υποδέχεται τέσσερις άντρες που θα προσπαθήσουν να εντυπωσιάσουν με τη μαγειρική τους τον Έκτορα Μποτρίνι. Ποιο ζευγάρι θα τα καταφέρει;

Ο Βασίλης με το γιο του Θοδωρή κατάφεραν να κερδίσουν τις αντιπάλους τους στο προηγούμενο επεισόδιο και έρχονται ξανά στην εκπομπή. Ενώ ο Θοδωρής καλείται να μαγειρέψει «χοιρινά μπριζολάκια λαιμού με τηγανητές πατάτες», ο κύριος Βασίλης επιδεικνύει τις χορευτικές του ικανότητες.

Αντίπαλοί τους, δύο φίλοι, ο Γιάννης και ο Γιώργος. Ο Γιάννης Μπέκας είναι τραγουδιστής και μπαίνει στην κουζίνα για να αποδείξει πως εκτός από ωραία φωνή έχει και πολύ καλή σχέση με τη μαγειρική. Ο Γιώργος, έχοντας κάποια επαφή με την κουζίνα καθώς εργάζεται ως κρεοπώλης, θα βοηθήσει τον φίλο του να φτιάξει «χοχλιούς με πατάτες και κολοκυθάκια».

Ο Έκτορας καλείται να αποφασίσει ποιο πιάτο έχει τις καλύτερες γευστικές προδιαγραφές και αξίζει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου.

