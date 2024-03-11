Η Χριστίνα και ο Ντάνιελ κατάφεραν να κερδίσουν τους αντιπάλους τους στο προηγούμενο επεισόδιο και αυτή τη φορά μπαίνουν λίγο πιο σίγουροι στην κουζίνα. Σήμερα, θα αντιμετωπίσουν τον Χρήστο που έρχεται για να αποδείξει ότι η Μαμά του Ράνια μαγειρεύει ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

Η Χριστίνα ξεκινάει για άλλη μια φορά τη μαγειρική της προσπάθεια με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Ο Ντάνιελ την καθοδηγεί για να μαγειρέψει «κοτόπουλο αλα κρέμ με πατάτες» σε μία παραλλαγή που έφτιαχνε η μαμά του στη Μολδαβία. Ο συγχρονισμός των δύο στην κουζίνα θα είναι τόσο καλός ώστε να παραδώσουν ένα αξιοπρεπές πιάτο;

Ο Χρήστος και η μαμά Ράνια έρχονται από τον Βόλο και μπαίνουν στην κουζίνα για να ετοιμάσουν παραδοσιακό «σπετσοφάι πηλιορείτικο». Ο Χρήστος αν και δεν ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες της μητέρας του, προσπαθεί να την βγάλει ασπροπρόσωπη. Θα είναι το πιάτο τους τόσο καλό ώστε να αναφωνήσει τελικά «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»;

Η γεύση και η νοστιμιά των πιάτων ικανοποιεί τον Έκτορα και το αποτέλεσμα θα κριθεί στις λεπτομέρειες.



«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

