Νικολέττα Καρρά: Η οικογένεια που προσπάθησε να κάνει και δεν προέκυψε και τα hate comments για τις αποτυχημένες πλαστικές

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα βρέθηκε η Νικολέττα Καρρά με διάθεση για προσωπικές εξομολογήσεις. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια που φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Λύκαινες» μίλησε για όλα. Τον γάμο, τις επιθυμίες της αλλά και το κύμα μίσους που δέχτηκε πρόσφατα στα Social Media για το αν γέρασε και πόσες πλαστικές έχει κάνει.

Διαβάστε ακόμα : Ναταλία Γερμανού: Η απίθανη παραδοχή του Καλλίρη στον χωρισμό τους και το δώρο… αποχαιρετισμού

«Είμαι σε μια αρκετά καλή φάση, η τελειότητα δεν υπάρχει. Είμαι πολύ καλά όμως, δεν έχω άμεση πρόθεση να ξαναπαντρευτώ. Τώρα για το μέλλον δεν ξέρω τι να πω. Για μένα ο γάμος δεν είχε σημαντική διαφορά. Δεν θεωρώ ότι μετά τον γάμο πρέπει να αλλάζει κάτι σε μια σχέση. Η διαφορά στα ζευγάρια έρχεται νομίζω με το παιδί, όχι με τον γάμο» είπε αρχικά η Νικολέττα Καρρά και συνέχισε:

«Ήταν στο πλάνο μου η δημιουργία οικογένειας. Παρόλο που έχασα νωρίς τους γονείς μου, μεγάλωσα σε μια πολύ ωραία οικογένεια. Πήρα πολλή αγάπη και από τον μπαμπά μου όσο τον είχα και από τη μαμά μου όσο την είχα. Επίσης, ήταν και μεταξύ τους πάρα πολύ αγαπημένοι. Ζούσα σε μια οικογένεια ιδανική, όσο την είχα.

Μεγαλώνοντας επειδή είχα ωραίες αναμνήσεις, ήθελα κι εγώ να κάνω οικογένεια. Το προσπάθησα. Έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν προέκυψε. Δεν μπορώ να σου πω ότι το φέρω βαρέως, εφόσον δεν προέκυψε. Έχω τον σύντροφό μου, τους φίλους μου, αυτοί είναι η οικογένειά μου»

Πώς αντιμετωπίζει η ίδια τους Haters;

«Δεν δίνω σημασία αν με φθονούν. Έγινε πρόσφατα ένα σκηνικό που είχα πάει κάπου, δεν υπήρχε καλός φωτισμός και βγήκα κάπως λίγο περίεργα. Ε, το τι φθόνος υπήρχε από κάτω δεν περιγράφεται! Δηλαδή «Πόσο γέρασε» αλλά και «Αποκλείεται να γέρασε, έχει κάνει αποτυχημένες πλαστικές». Μια άλλη έκανε και ολόκληρη επιστημονική ανάλυση για το τι έχω κάνει στο πρόσωπο μου και δεν έχει πετύχει» είπε η ίδια και συνέχισε:

«Σχόλια με πολλή κακία και πολύ μίσος, που πραγματικά δεν το αντιλαμβάνομαι όλο αυτό. Δεν ξέρω τι χαρά μπορεί να παίρνει κάποιος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Σοβαρά δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν δεν βαριόμουν, θα έπιανα την κουβέντα με κάποιον από αυτούς που κάνουν όλα αυτά τα σχόλια. «Παιδί μου, πες μου τι αισθάνεσαι τώρα που το έγραψες αυτό; Πες μου το συναίσθημα» θα έλεγα. Για να καταλάβω δηλαδή και για επαγγελματικούς λόγους, να ξέρω αν πρέπει να παίξω κάτι τέτοιο κάποια στιγμή, πως αισθάνεται ένας τέτοιος άνθρωπος»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.