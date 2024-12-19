«Όπου υπάρχει Ελλάδα»: «Όλοι οι Έλληνες μπορούμε να δώσουμε ο ένας στον άλλον» - Δείτε το trailer της νέας εκπομπής του ΣΚΑΪ

«Όλοι οι Έλληνες μπορούμε να δώσουμε ο ένας στον άλλον», με αυτή τη φράση έκλεισε η Ευλαμπία Ρέβη την παρουσίαση της νέας εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», που ξεκινά μαζί με τον Γιώργο Κουρδή από 6 Ιανουαρίου στον ΣΚΑΪ.

«Όπου υπάρχει Ελλάδα», θα είναι ένα καθημερινό ενημερωτικό ταξίδι και πριν την πρεμιέρα, εκπρόσωποι του Τύπου συναντήθηκαν με τους παρουσιαστές, Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή, τους συντελεστές της εκπομπής και στελέχη του ΣΚΑΪ.

Γιώργος Κουρδής, Ευλαμπία Ρέβη, Κωνσταντίνος Ζούλας

Σε εορταστική και ζεστή ατμόσφαιρα, οι παρευρισκόμενοι είδαν αποσπάσματα από τα πρώτα ρεπορτάζ της εκπομπής, μοιράστηκαν ιδέες και απόψεις και συνομίλησαν για τη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ, που αναδεικνύει την αυθεντική ψυχή της Ελλάδας - τις όμορφες, αλλά και τις δύσκολες όψεις της.

Δώρα Γερογιάννη, Ευλαμπία Ρέβη, Άλκηστις Μαραγκουδάκη, Γιώργος Κουρδής

Σε απευθείας μετάδοση, κάθε μέρα από διαφορετικό σημείο της χώρας μας, η εκπομπή φέρνει στο φως την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε τόπου, «βλέπει» και «ακούει» τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ιστορίες, αφηγήσεις, εμπειρίες και τον μοναδικό τρόπο ζωής των κατοίκων της.

Γιώργος Κουρδής, Ευλαμπία Ρέβη, Λίνα Παπαδάκη

Στο προσκήνιο θα βρεθούν τα πραγματικά προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες: από τις δυσκολίες της απομόνωσης σε νησιά και ορεινά χωριά μέχρι τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομία, την υγεία, τις μεταφορές, το περιβάλλον, τις κοινωνικές υποδομές, αλλά και τις ανησυχίες της νέας γενιάς. Ακόμη, αθλητισμός, πολιτισμός, μουσική, επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή, τοπική κουζίνα, ψηφιακή διασύνδεση, δράσεις, εθελοντισμός, τοπικές πρωτοβουλίες, ευζωία των ζώων, θα συνθέτουν την καθημερινότητά μας.

Το στούντιο της εκπομπής θα στήνεται… σε έναν πολύβουο δρόμο, μια έρημη ακτή, ένα μικρό χωριό στην άκρη του χάρτη, και οι παρουσιαστές κάθε μέρα θα «μετακομίζουν» σε άλλη τοποθεσία. Με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, η οθόνη θα γεμίζει με μοναδικές εικόνες και αυθεντικούς πρωταγωνιστές.

Οι τηλεθεατές έχουν ανοιχτή πρόσκληση να συμμετάσχουν και να μοιραστούν την προσωπική τους οπτική για τον τόπο τους, δημιουργώντας τα δικά τους βίντεο. Μπορούν, επίσης, να γίνουν μέρος της εκπομπής και να συμβάλουν στην εξέλιξή της με τις δικές τους ιστορίες και απόψεις.

Πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο να γνωρίσεις, να ζήσεις, να ανακαλύψεις, να αγαπήσεις…

