Στη Βολιβία βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες η Χριστίνα Μπόμπα μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαμονής της εκεί, φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τα χείλη της, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα σύντομο κλιπ όπου τα χείλη της φαίνονται πρησμένα, εξηγώντας πως δεν καταλαβαίνει από τι προκλήθηκε ο ερεθισμός. Ζητά, δε, από τους διαδικτυακούς της φίλους κάποια συμβουλή ή τη γνώμη ενός γιατρού.

Μάλιστα, αναρωτιέται αν για το πρήξιμο αυτό ευθύνεται το υψόμετρο ή η έκθεσή της στον ήλιο. Ειδικότερα, γράφει πάνω στο βίντεο: «Ε, ξύπνησα κάπως έτσι. Θες το υψόμετρο; Θες ο ήλιος; Τα χείλη μου έχουν γίνει τριπλάσια. Καμία ιδέα; Κανένας γιατρός εκεί έξω;».

Πηγή: skai.gr

