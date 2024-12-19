Συγκινεί η σύζυγος του Χαρδαβέλλα: Οι επιθυμίες του Κώστα, ο δύσκολος αυριανός αποχαιρετισμός και η έκκληση

Πολύ δύσκολη θα είναι η αυριανή μέρα για την οικογένεια του Κώστα Χαρδαβέλλα που θα κλήθεί να του πει το τελευταίο αντίο το μεσημέρι στις 13:30 στην Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου.

«Ο Κώστας ήταν ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος .Τα χρόνια της σχέσης μου ήταν πάρα πολλά Από το 1992 στο Mega. Με βοήθησε σε κάθε μου βήμα στη ζωή, χθες δεν μπόρεσα να ψελλίσω τίποτα, από το πρώτο λεπτό» είπε αρχικά η Ζήνα Κουτσελίνη με σπασμένη φωνή και στη συνέχεια παίχτηκε το ηχητικό της συνεργάτιδάς της και συζύγου του Κώστα Χαρδαβέλλα, Μαρίας Παναγοπούλου, με την επιθυμία που εκφράζει η οικογένεια και την έκκληση.

«Νιώθουμε την ανάγκη και ο Κωνσταντίνος κι εγώ να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι έκπληξη όλο αυτό το κύμα αγάπης για εμάς γιατί εμείς ξέραμε πάρα πολύ καλά τι άνθρωπος είναι ήταν ο Κώστας αλλά είναι πάρα πολύ συγκινητικό ότι το αντιλαμβάνονταν και οι άλλοι.

Πάλευε στο να είναι ένας δημοσιογράφος που το όνομά του να είναι συνώνυμο με την καθαρότητα και την εντιμότητα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη περιουσία που μπορεί να αφήσει στον γιο μας μετά από 60 χρόνια μαχητικής δημοσιογραφίας».

«Κάθε παιδί που είχε αυτό το όνειρο του θύμιζε τον εαυτό του. Γιατί ο Κώστας μεγάλωσε χωρίς γονείς με έναν υπέροχο πατριό χωρίς άκρες. Μόνος του χτύπησε πόρτες. Ήθελε τη βοήθεια που του έδωσαν τότε να τη δίνει κι ο ίδιος στα νέα παιδιά» συνέχισε η επίσης δημοσιογράφος και σύζυγος του Κώστα Χαρδαβέλλα, Μαρία Παναγοπούλου.

«Αν υπάρχει επόμενη ζωή ο Κώστας θα είναι σίγουρα ρεπόρτερ και θα είναι σίγουρα άντρας μου και στην επόμενη ζωή

Η αυριανή μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα είναι το οριστικό αντίο. Όταν έχει περάσει ο άνθρωπός σου από την εντατική υπάρχει ένα πρώτο αντίο αλλά αύριο θα είναι το οριστικό.

Όποιος θέλει να αποχαιρετίσει τον Κώστα μπορεί να έρθει αύριο στην Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου θα είμαστε εκεί από τις 12 και η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλλεί στις 13:30 ωστόσο είναι η ανάγκη μας την ταφή του να την κάνουμε μόνοι μας. Μαζί με ανθρώπου που είχαμε επιλέξει να είναι οικογένειά μας. Οι πολύ δικοί μας άνθρωποι.

Ο Κώστας εκτιμούσε πάρα πολύ τους δημοσιογράφους που στέκονται στη ζέστη και το κρύο για μια δήλωση. Ως εκ τούτου είναι δεδομένο ότι τα μέσα είναι ευπρόσδεκτα στην εκκλησία αλλά κάνουμε έκκληση, παρακαλούμε πολύ να σεβαστούν την ανάγκη μας να τον οδηγήσουμε σε κλειστό κύκλο στην τελευταία του κατοικία»

