Nikki Roumel: Η ηθοποιός που υποδύεται τη νεαρή Georgia στο «Ginny & Georgia» - Λατρεύει την Ελλάδα

Η δεύτερη σεζόν του «Ginny & Georgia» κάνει πολύ συχνά flashbacks στη ζωή της Georgia Miller. Η Καναδή ηθοποιός Nikki Roumel εντάχθηκε στο καστ του «Ginny & Georgia» από την πρώτη σεζόν, για να υποδυθεί την έφηβη Georgia Miller. Μέσα από flashbacks της σειράς, oι θεατές πήραν κάποιες πρώτες πληροφορίες για το πώς η 30χρονη Georgia κατέληξε στο σήμερα.

Ο μεγαλύτερος εαυτός της Roumel, η πρωταγωνίστρια Brianne Howey, είπε στο Entertainment Weekly: «Λατρεύω τη Nikki. Νομίζω ότι όλα όσα κάνει με τη νεαρή Georgia είναι φανταστικά, βοηθούν τόσο οι διάλογοι όσο και οι απαντήσεις που δίνει μέσα από τον ρόλο και την ερμηνεία της».

Γεννημένη στις 8 Μαΐου 2000, στο Τορόντο του Καναδά, η Nikki Roumel είναι σήμερα 22 ετών. Στη σειρά, η νεαρή Georgia υποτίθεται ότι είναι 15 ετών και παρά την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των δύο ηθοποιών, η Brianne Howey και η Nikki Roumel, δεν έχουν στην πραγματικότητα κάποια σύνδεση ή συγγένεια, γεγονός που έχει συγκλονίσει τους θαυμαστές της σειράς του Netflix.

Ένας θεατής έγραψε στο Twitter: «Το casting της νεαρής Georgia στο Ginny & Georgia είναι καλό. Από την εμφάνιση μέχρι τους τρόπους, πιστεύει κανείς πραγματικά ότι είναι το ίδιο άτομο σε διάφορα στάδια της ζωής και είναι απίστευτα δύσκολο να το πετύχεις αυτό».

The casting of young Georgia (Nikki Roumel) on Ginny & Georgia is SO good. From the looks to the mannerisms, you actually believe this is the same person at various stages of life, and that’s incredibly hard to pull off. pic.twitter.com/j9docIFcnu