Η τελευταία σύζυγος του μεγάλου δημοσιογράφου, παρουσιαστή και συγγραφέα και γνωστή ηθοποιός Μαρία Ιωαννίδου έδωσε συνέντευξη στο Λοιπόν που κυκλοφορεί και μίλησε στον Παναγιώτη Βαζαίο για το ότι παραλίγο να χάσει το σπίτι της σε πλειστηριασμό.

-Τα προβλήματα που είχατε με το σπίτι σας που έβγαινε σε πλειστηριασμό, ξεπεράστηκαν;

«Το σπίτι μου το είχα και θα το έχω! Απλά τώρα δεν έχω λεφτά. Είχα μάθει να ζω με τα χρήματά μου, να κάνω το κέφι μου και τα ταξίδια μου και να ζω ακριβά. Αυτά τέλειωσαν όλα!

Πούλησα ένα διαμέρισμα στο Μάτι, έχασα όλα μου τα λεφτά για να κρατήσω το σπίτι που μένω. Και να πάω στα δικαστήρια, δεν ξέρω αν θα δικαιωθώ. Δεν έχω και τις ψυχικές αντοχές για να κάνω κάτι τέτοιο. Θα υπάρχουν εντάσεις που τώρα δεν είμαι σε θέση να τις αντέξω.

Ειδικά αυτόν τον καιρό που ξεπεράσαμε το πρόβλημα υγείας που είχε ο σύντροφός μου με τον καρκίνο. Περάσαμε μεγάλο φόβο μπορώ να σου πω».

-Είναι αλήθεια ότι είχατε πάρει τηλέφωνο τη Ναταλία Γερμανού, για να ζητήσετε οικονομική βοήθεια κι εκείνη σας αρνήθηκε;

«Όχι ποτέ! Δεν τηλεφωνιόμαστε με τη Ναταλία Γερμανού. Δεν την ενδιαφέρει τι κάνω και πώς είμαι. Με στεναχώρησε αρκετές φορές αυτό, αλλά δεν μπορώ συνέχεια να ασχολούμαι γιατί η Ναταλία δεν μου μιλάει».

-Γιατί πιστεύετε ότι δεν σας μιλάει η Ναταλία Γερμανού; Ουσιαστικά την μεγαλώσατε εσείς;

«Η αλήθεια είναι ότι σε πιο νεαρή ηλικία ήμασταν σαν αδερφάκια. Αργότερα την είχα σαν παιδί μου. Ήμασταν για πολλά χρόνια μαζί και είχαμε άριστες σχέσεις και επαφές.

Ξαφνικά κάτι έγινε, κάτι άκουσε κι έκοψε την επικοινωνία μαχαίρι. Είναι αδιάφορη και ασεβής, αυτό με ενοχλεί. Δεν με νοιάζει που δεν με καλεί στην εκπομπή της, με καλούνε δεκαπέντε άλλες εκπομπές».

-Όταν έμαθε ότι κινδυνεύει να χαθεί το σπίτι του πατέρα της, δεν σας πήρε τηλέφωνο για να σας βοηθήσει;

«Σκασίλα της! Εδώ γελάμε! Το σπίτι αυτό το είχαμε πάρει από κοινού με τον Φρέντυ. Τώρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το σπίτι μου. Έχω κάποιες υποχρεώσεις οικονομικές ακόμη που πρέπει να τακτοποιήσω και όλα καλά».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.