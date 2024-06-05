Με ελάχιστους καλεσμένους σε μια διακριτική πολιτική τελετή ο Γιάννης Παπαμιχαήλ παντρεύτηκε χθες ανήμερα στα γενέθλιά του την εκλεκτή της καρδιάς του Ελένη Κολτζή.

Κρατώντας την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ξάφνιασε πολλούς – ακόμα και από το στενό συγγενικό του περιβάλλον- όταν μαθεύτηκε από τη δημοσίευση της αναγγελίας στις αρχές Μάϊου πως ετοιμάζει τον γάμο του.

Και η μέρα ήρθε χθες με το ζευγάρι να στέκεται μπροστά από τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη στη Δημοτική Πινακοθήκη παρουσία λίγων αλλά πολύ δικών τους ανθρώπων.

Ανάμεσά τους και η τελευταία σύζυγος του πατέρα του Νάντια Μουρούζη με την οποία ο Γιάννης κράτησε όλα αυτά τα χρόνια άριστη σχέση, αλλά και η έτερη σύζυγος του πατέρα του στο παρελθόν, Νανά Ειλικρινή.

Η Νάντια Μουρούζη μάλιστα δημοσιοποίησε χθες και κάποιες φωτογραφίες από τον γάμο του ζευγαριού μέσα από τη Δημοτική Πινακοθήκη και έγραψε:

«Σήμερα εκτός από την γιορτή των γενεθλίων του Γιάννη, μοιραστήκαμε μαζί του την πιο σημαντική μέρα της νέας του έγγαμης πλέον ζωής με την υπέροχη Ελένη του».

Η όμορφη νύφη του 54χρονου Γιάννη Παπαμιχαήλ, όπως έγινε γνωστό είναι απόφοιτη Φυσικοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, ενώ ασχολείται με τις έρευνες και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξέλιξη της ιατρικής και μάλιστα βραβευμένη, αφού στο πρόσφατο παρελθόν ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΕΤΑ, η Ελένη Κολτζή στέφθηκε μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού "Match & Develop a startup".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.