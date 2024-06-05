Ο Άλεκ Μπάλντουιν και η σύζυγός του Χιλάρια ανακοίνωσαν στους θαυμαστές τους το ριάλιτι σόου που θα πρωταγωνιστήσει η οικογένειά τους με τίτλο «The Baldwins» μέσα από το αμερικανικό κανάλι TLC.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, o διάσημος ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο με τα επτά παιδιά του και το «χάος» που επικρατεί στο σπίτι τους λέγοντας: «Σας προσκαλούμε στο σπίτι μας για να ζήσετε τα πάνω-κάτω, το καλό, το κακό, το άγριο και το τρελό. Το σπίτι είναι το μέρος που αγαπάμε περισσότερο να είμαστε» ανέφερε.

Το διάσημο ζευγάρι γνωρίστηκε το 2011 και παντρεύτηκε ένα χρόνο μετά. Έχουν αποκτήσει επτά παιδιά, με το μικρότερο να έχει γεννηθεί το 2022.

«Ο Άλεκ και η Χιλάρια Μπάλντουιν έγιναν πρωτοσέλιδο από τότε που παντρεύτηκαν πριν από σχεδόν 12 χρόνια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το TLC. «Σε αυτή τη σειρά προσκαλούν τους τηλεθεατές στο σπίτι που μοιράζονται με τα επτά παιδιά τους. Για πρώτη φορά, αποκαλύπτουν την καθημερινότητά τους και καλούν όλους να συμμετάσχουν στην αδιάλειπτη αγάπη, το γέλιο και το δράμα».

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς πλησιάζει η δίκη του ηθοποιού με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας για τον θάνατο της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς (Halyna Hutchins) στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» τον Οκτώβριο του 2021. Η ταινία ολοκληρώθηκε το 2023 και αναμένεται η κυκλοφορία της αργότερα φέτος.

Σύμφωνα με τον Guardian, το νέο ριάλιτι «The Baldwins», πρόκειται να κυκλοφορήσει το επόμενο έτος στο δίκτυο που φιλοξενεί προγράμματα όπως τα «90 Day Fiancé», «Dr Pimple Popper» και «MILF Manor».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

