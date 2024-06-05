Η Μυρτιάννα και η Εβίτα επανήλθαν στην κουζίνα της Μαμάς, παρέα με τον Μάρκο, στα special επεισόδια με τους καλύτερους της χρονιάς και κατάφεραν να κλέψουν και πάλι τις εντυπώσεις.

Το πιάτο τους κέρδισε τα θετικά σχόλια του Έκτορα και σήμερα έρχονται για έβδομη φορά και αντιμετωπίζουν την Εύη και την Πάμελα.

Η σημερινή συνταγή της Εβίτας και της Μυρτιάννας έχει αρκετά υλικά και παρασκευές που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή - «σαγανάκι με χωριάτικο λουκάνικο και τηγανητό αβγό σε φωλιά πατάτας».

Θα καταφέρουν να στήσουν ένα πιάτο αντάξιο των προσδοκιών του σεφ; Η Εύη και η Πάμελα είχαν διασκεδάσει πολύ στα προηγούμενα επεισόδια, είχαν κερδίσει τρεις φορές και σήμερα έρχονται με ακόμη περισσότερη όρεξη.

Στόχος τους είναι να αυξήσουν τα κέρδη τους και να αναδειχτούν «πρωταθλήτριες της κουζίνας». Η «ερωτευμένη πάπια με μούρα και πατάτες baby» που επιλέγει η Εύη για να μαγειρέψει η Πάμελα δυσκολεύει πολύ και τις δύο, γιατί είναι μία απαιτητική συνταγή.

Παρόλα αυτά, πιστεύουν πως το μυστικό της συνταγής τους είναι η άψογη συνεργασία τους, γι’ αυτό

και είναι σίγουρες για τη νίκη.

Ο Έκτορας περιμένει πολύ καλά πιάτα και από τα δύο ζευγάρια και απογοητεύεται από το τελικό αποτέλεσμα. Κάποιες μικρές λεπτομέρειες θα καθορίσουν τη νίκη και θα δώσουν την ευκαιρία στο ένα ζευγάρι να συνεχίσει στο επόμενο επεισόδιο. Ποιο ζευγάρι θα είναι;

