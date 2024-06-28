Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έρχεται το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 21.00 για να παρουσιάσει μια special εκδοχή του «MY MAN CAN!», που παίζει με τον... έρωτα! Στο πλευρό του, σε ρόλο- έκπληξη, η Κατερίνα Καραβάτου.

Λίγο πριν την πρεμιέρα του «Power Of Love», τα αγόρια και τα κορίτσια του απόλυτου και αγαπησιάρικου show, έρχονται για να κάνουν ένα αλλιώτικο... παιχνίδι.

Τα κορίτσια έχουν δεμένα μάτια και καλούνται να βρουν 12 αντικείμενα. Ποια θα βρει τα περισσότερα;

Ποιο κορίτσι θα αντέξει να φάει τις περισσότερες καυτές πιπεριές μέσα σε 60 δευτερόλεπτα;

Πόσες λέξεις θα βρουν τα αγόρια ακούγοντας δυνατή μουσική;

Τα αγόρια φοράνε τη στολή του... superman και καλούνται να σκάσουν με το σώμα τους όσα περισσότερα μπαλόνια μπορούν. Θα τα καταφέρουν;



Το Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα αγόρια και τα κορίτσια του «Power Of Love», λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα, υποβάλλονται στις πιο απολαυστικές δοκιμασίες!

«MY MAN CAN!»

Σάββατο 29 Ιουνίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

