Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έρχεται το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 21.00 για να παρουσιάσει μια special εκδοχή του «MY MAN CAN!», που παίζει με τον... έρωτα! Στο πλευρό του, σε ρόλο- έκπληξη, η Κατερίνα Καραβάτου.
Λίγο πριν την πρεμιέρα του «Power Of Love», τα αγόρια και τα κορίτσια του απόλυτου και αγαπησιάρικου show, έρχονται για να κάνουν ένα αλλιώτικο... παιχνίδι.
- Τα κορίτσια έχουν δεμένα μάτια και καλούνται να βρουν 12 αντικείμενα. Ποια θα βρει τα περισσότερα;
- Ποιο κορίτσι θα αντέξει να φάει τις περισσότερες καυτές πιπεριές μέσα σε 60 δευτερόλεπτα;
- Πόσες λέξεις θα βρουν τα αγόρια ακούγοντας δυνατή μουσική;
- Τα αγόρια φοράνε τη στολή του... superman και καλούνται να σκάσουν με το σώμα τους όσα περισσότερα μπαλόνια μπορούν. Θα τα καταφέρουν;
-
Το Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα αγόρια και τα κορίτσια του «Power Of Love», λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα, υποβάλλονται στις πιο απολαυστικές δοκιμασίες!
«MY MAN CAN!»
Σάββατο 29 Ιουνίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
Δηλώστε συμμετοχή:
#MyManCanGR
#SkaitvGR
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.