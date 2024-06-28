Λογαριασμός
My Man Can: Παίζει με τον...έρωτα- Σάββατο 29 Ιουνίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ- Δείτε το trailer

My Man Can με τον Φάνη Λαμπρόπουλο 

my man can

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έρχεται το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 21.00 για να παρουσιάσει μια special εκδοχή του «MY MAN CAN!», που παίζει με τον... έρωτα! Στο πλευρό του, σε ρόλο- έκπληξη, η Κατερίνα Καραβάτου.

Λίγο πριν την πρεμιέρα του «Power Of Love», τα αγόρια και τα κορίτσια του απόλυτου και αγαπησιάρικου show, έρχονται για να κάνουν ένα αλλιώτικο... παιχνίδι.

  •   Τα κορίτσια έχουν δεμένα μάτια και καλούνται να βρουν 12 αντικείμενα. Ποια θα βρει τα περισσότερα;
  •  Ποιο κορίτσι θα αντέξει να φάει τις περισσότερες καυτές πιπεριές μέσα σε 60 δευτερόλεπτα;
  •   Πόσες λέξεις θα βρουν τα αγόρια ακούγοντας δυνατή μουσική;
  •   Τα αγόρια φοράνε τη στολή του... superman και καλούνται να σκάσουν με το σώμα τους όσα περισσότερα μπαλόνια μπορούν. Θα τα καταφέρουν;

  • myman

Το Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα αγόρια και τα κορίτσια του «Power Of Love», λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα, υποβάλλονται στις πιο απολαυστικές δοκιμασίες!

«MY MAN CAN!»

Σάββατο 29 Ιουνίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή:

https://mymancan.skaitv.gr/

 #MyManCanGR

#SkaitvGR

 

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Man Can ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
