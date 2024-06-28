Λογαριασμός
Μάρκος Σεφερλής at the theatre: «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας», σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση - Trailer

Απόψε στις 21.00, o απολαυστικός Μάρκος Σεφερλής γίνεται ο «κυβερνήτης του γέλιου» και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές διασκέδασης

Μάρκος Σεφερλής at the theatre: «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας»

Ο απολαυστικός Μάρκος Σεφερλής γίνεται ο «κυβερνήτης του γέλιου» και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές διασκέδασης με τις sold out θεατρικές του παραστάσεις.

Απόψε στις 21.00, η παράσταση «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας», σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση.

Τέρμα τα ψεύτικα λόγια!
Τέρμα οι υποσχέσεις!
Ο λαός τώρα πια ξέρει!
Γι’ αυτό ψηφίζει γέλιο και Μάρκο Σεφερλή. Γιατί είναι ο μόνος που πραγματοποιεί αυτά που υπόσχεται: σάτιρα, παιχνίδι, αυτοσχεδιασμό, τραγούδι, χορό, μοναδικές ατάκες και γέλιο μέχρι δακρύων!

«Δαγκωτό» στον Μάρκο, για να μην είναι… «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας»!

Δείτε το trailer:

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής
Κείμενα - Στίχοι Τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Mάρκος Σεφερλής, Έλενα Τσαβαλιά, Γιάννης Καπετάνιος, Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Αγριόμαλλος, Λεωνίδας Ιορδάνου, Νίκος Λάιος

